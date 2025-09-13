Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа

В чем Дональду Трампу нельзя отказать, так это в его изобретательности, когда нужно придумать новую причину не оказывать давление на Путина с тем, чтобы принудить того к прекращению огня в Украине. Напомним, американский президент не спешил это делать и до личной встречи с российским, а после Анкориджа и вовсе снял это требование по одной ему известной причине. Российские удары по Украине с тех пор только выросли по количеству и по наглости: впервые «Искандер» прилетел по зданию Кабинета министров Украины и только по случайности не разорвался. И без того огромные разрушения были причинены кинетическим ударом и сгоревшим ракетным топливом.
Ладно Украина, уже никакими преступлениями русских против ее народа никого, кажется, не удивить и эмоционально не задеть. Мир будто смирился с тем, что таков удел украинцев – нести кровавые потери, оказывая сопротивление агрессору, некоторые забывают, с 2014 года. Но вот стая дронов прилетела в Польшу, где проходят службу около десяти тысяч американских военнослужащих. И где же решительность лидера западной коалиции? Трамп, обычно большой любитель поговорить, промычал что-то невнятное, комментируя это из ряда вон выходящее событие. А три дня спустя выкатил претензии к прочим странам НАТО, что они покупают у России нефть, и пока это будет продолжаться, никаких американских санкций не будет.
Эта претензия, безусловно, небеспочвенная, только вот главными покупателями российской нефти в Европе являются Венгрия и Словакия, чьи лидеры, премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо, – ярые поклонники президента Трампа. Так уж повелось (случайно?), что европейские поклонники Дональда Трампа гордятся особыми отношениями с Владимиром Путиным и всячески препятствуют западной помощи Украине. Почему бы американскому президенту не позвонить в Будапешт и Братиславу и не устроить выволочку этим ребятам?
Как известно, в качестве показательной жертвы и для демонстрации суровости намерений США была выбрана Индия, которую решили наказать за то, что она покупает российскую нефть. В одном из интервью главный инициатор и разработчик тарифной политики в администрации Трампа Питер Наварро даже назвал российско-украинскую войну «войной Моди» по имени индийского премьер-министра Нарендры Моди: дескать, на полученные от продажи нефти деньги Россия ведет войну. И это тоже вполне обоснованное обвинение.
Только вот, оказывается, Соединенные Штаты сами замечательным образом пользуются услугами российской нефтяной промышленности. Финский аналитический центр CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) обнаружил, что США больше 90% нефтепродуктов, закупаемых в Индии, берут на нефтеперерабатывающих мощностях компании Reliance Industries, принадлежащей богатейшему человеку Индии Мукешу Амбани. А эта компания, в свою очередь, больше половины нефти для переработки закупает как раз у России. С января по июль США заплатили за индийско-российские нефтепродукты 1,4 миллиарда долларов. Этого достаточно для того, чтобы назвать «войну Моди» также войной Трампа?
Впрочем, сам Трамп предпочитает называть ее войной Байдена и Зеленского, будто он и не является уже без малого восемь месяцев главой Соединенных Штатов, в течение которых Путин регулярно вытирает об него ноги, а в его лице и об США…