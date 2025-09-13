Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа

В чем Дональду Трампу нельзя отказать, так это в его изобретательности, когда нужно придумать новую причину не оказывать давление на Путина с тем, чтобы принудить того к прекращению огня в Украине. Напомним, американский президент не спешил это делать и до личной встречи с российским, а после Анкориджа и вовсе снял это требование по одной ему известной причине. Российские удары по Украине с тех пор только выросли по количеству и по наглости: впервые «Искандер» прилетел по зданию Кабинета министров Украины и только по случайности не разорвался. И без того огромные разрушения были причинены кинетическим ударом и сгоревшим ракетным топливом.

Ладно Украина, уже никакими преступлениями русских против ее народа никого, кажется, не удивить и эмоционально не задеть. Мир будто смирился с тем, что таков удел украинцев – нести кровавые потери, оказывая сопротивление агрессору, некоторые забывают, с 2014 года. Но вот стая дронов прилетела в Польшу, где проходят службу около десяти тысяч американских военнослужащих. И где же решительность лидера западной коалиции? Трамп, обычно большой любитель поговорить, промычал что-то невнятное, комментируя это из ряда вон выходящее событие. А три дня спустя выкатил претензии к прочим странам НАТО, что они покупают у России нефть, и пока это будет продолжаться, никаких американских санкций не будет.

Эта претензия, безусловно, небеспочвенная, только вот главными покупателями российской нефти в Европе являются Венгрия и Словакия, чьи лидеры, премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо, – ярые поклонники президента Трампа. Так уж повелось (случайно?), что европейские поклонники Дональда Трампа гордятся особыми отношениями с Владимиром Путиным и всячески препятствуют западной помощи Украине. Почему бы американскому президенту не позвонить в Будапешт и Братиславу и не устроить выволочку этим ребятам?