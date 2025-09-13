USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Нетаньяху требует убрать лидеров ХАМАС

13 сентября 2025, 22:39 692

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация лидеров ХАМАС откроет путь к завершению войны и освобождению заложников.

«Лидеров ХАМАС, живущих в Катаре, не волнует судьба палестинцев в Газе. Они блокировали любые попытки привести к прекращению огня и пытались затянуть войну до бесконечности», – написал Нетаньяху в соцсети X.

По его словам, в случае «избавления от них» будет устранено главное препятствие на пути к освобождению заложников и окончанию боевых действий.

Ранее канцелярия главы правительства сообщила, что 14 сентября Нетаньяху посетит Стену Плача в сопровождении госсекретаря США Марко Рубио, который прибудет в Израиль в ближайшие часы.

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 476
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1156
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 8845
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 10493
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3759
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 1925
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 1776
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1222
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
13 сентября 2025, 20:00 4761
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
13 сентября 2025, 15:29 7019
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:04 4368

