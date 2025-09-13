Нетаньяху требует убрать лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация лидеров ХАМАС откроет путь к завершению войны и освобождению заложников.

«Лидеров ХАМАС, живущих в Катаре, не волнует судьба палестинцев в Газе. Они блокировали любые попытки привести к прекращению огня и пытались затянуть войну до бесконечности», – написал Нетаньяху в соцсети X.

По его словам, в случае «избавления от них» будет устранено главное препятствие на пути к освобождению заложников и окончанию боевых действий.

Ранее канцелярия главы правительства сообщила, что 14 сентября Нетаньяху посетит Стену Плача в сопровождении госсекретаря США Марко Рубио, который прибудет в Израиль в ближайшие часы.