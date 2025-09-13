USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Европе придумали, как передать Украине российские активы

13 сентября 2025, 22:54 1157

Еврокомиссия предложила министрам финансов стран ЕС использовать долговые расписки для передачи Украине замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Еврокомиссия выдвинула новую идею о переводе миллиардов евро замороженных российских активов на Украину, заменив переведенные деньги долговыми расписками. Новое предложение, которое один из чиновников назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования без технической экспроприации самих российских активов, что было бы рискованно с юридической точки зрения», — передает издание.

Как пишет журнал, в Еврокомиссии считают, что «новая схема» обмена наличных средств на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в конфискации. Однако инициатива пока не получила единодушной поддержки, и Брюссель «рассматривает другие варианты освоения этих активов».

