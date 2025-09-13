В Европе придумали, как передать Украине российские активы

«Еврокомиссия выдвинула новую идею о переводе миллиардов евро замороженных российских активов на Украину, заменив переведенные деньги долговыми расписками. Новое предложение, которое один из чиновников назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования без технической экспроприации самих российских активов, что было бы рискованно с юридической точки зрения», — передает издание.

Как пишет журнал, в Еврокомиссии считают, что «новая схема» обмена наличных средств на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в конфискации. Однако инициатива пока не получила единодушной поддержки, и Брюссель «рассматривает другие варианты освоения этих активов».