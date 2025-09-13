USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Судьба главы ФБР повисла на волоске

13 сентября 2025, 23:01 805

Директор ФБР Кэш Патель допустил ряд ошибок в расследовании убийства активиста Чарли Кирка, что вызвало сомнения в его профессионализме в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, поведение Пателя после убийства Кирка вызвало обеспокоенность у части соратников Дональда Трампа, поставив под сомнение его способность эффективно возглавлять ФБР. Одним из поводов для критики стало то, что ведомство не опубликовало фотографии подозреваемого сразу после произошедшего, что, по мнению некоторых, затруднило расследование на начальном этапе. Кроме того, как отмечает CNN, увольнение Пателем ряда опытных сотрудников лишило бюро специалистов, обладавших необходимой экспертизой для работы по делам об убийствах, что также осложнило задержание подозреваемого.

По информации источников, еще одной ошибкой стало промедление с передачей винтовки, из которой был застрелен Кирк, на экспертизу. Лишь после вмешательства руководства Минюста оружие было отправлено в Бюро по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчатыми веществами.

Дополнительную критику вызвало выступление Пателя на пресс-конференции в Юте после задержания подозреваемого – ряд сотрудников ФБР посчитали, что он попытался приписать себе заслуги за ключевые этапы расследования. Кроме того, 10 сентября он преждевременно объявил в соцсети X о задержании подозреваемого, а позже был вынужден опровергнуть свои слова. Его публикации вызвали негативную реакцию как внутри бюро, так и в Министерстве юстиции.

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 478
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1158
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 8846
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 10494
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3759
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 1930
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 1777
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1222
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
13 сентября 2025, 20:00 4765
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
13 сентября 2025, 15:29 7020
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:04 4368

