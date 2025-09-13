Судьба главы ФБР повисла на волоске

Директор ФБР Кэш Патель допустил ряд ошибок в расследовании убийства активиста Чарли Кирка, что вызвало сомнения в его профессионализме в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, поведение Пателя после убийства Кирка вызвало обеспокоенность у части соратников Дональда Трампа, поставив под сомнение его способность эффективно возглавлять ФБР. Одним из поводов для критики стало то, что ведомство не опубликовало фотографии подозреваемого сразу после произошедшего, что, по мнению некоторых, затруднило расследование на начальном этапе. Кроме того, как отмечает CNN, увольнение Пателем ряда опытных сотрудников лишило бюро специалистов, обладавших необходимой экспертизой для работы по делам об убийствах, что также осложнило задержание подозреваемого.

По информации источников, еще одной ошибкой стало промедление с передачей винтовки, из которой был застрелен Кирк, на экспертизу. Лишь после вмешательства руководства Минюста оружие было отправлено в Бюро по контролю за алкоголем, табаком, оружием и взрывчатыми веществами.

Дополнительную критику вызвало выступление Пателя на пресс-конференции в Юте после задержания подозреваемого – ряд сотрудников ФБР посчитали, что он попытался приписать себе заслуги за ключевые этапы расследования. Кроме того, 10 сентября он преждевременно объявил в соцсети X о задержании подозреваемого, а позже был вынужден опровергнуть свои слова. Его публикации вызвали негативную реакцию как внутри бюро, так и в Министерстве юстиции.