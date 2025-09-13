Китайцы изобрели чудо-клей

Китайские ученые разработали уникальный костный клей, который может изменить подход к лечению сложных переломов. Средство позволяет хирургам обходиться без металлических имплантов и ускоряет процесс восстановления пациентов.

Как сообщает издание China Daily, новый клей демонстрирует впечатляющие результаты. Прочность сцепления материала превышает 200 килограммов, а для его нанесения требуется всего минута. Основа клея — биоразлагаемый материал, который постепенно рассасывается в течение шести месяцев, по мере того как кости срастаются.

Эффективность изобретения подтверждена испытаниями с участием 150 пациентов. Видео, распространенные в интернете, демонстрируют, как клей эффективно соединяет кости. Ученые подчеркивают, что нововведение избавляет от необходимости проводить несколько операций и использовать металлические импланты.