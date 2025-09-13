USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Китайцы изобрели чудо-клей

13 сентября 2025, 23:17 1222

Китайские ученые разработали уникальный костный клей, который может изменить подход к лечению сложных переломов. Средство позволяет хирургам обходиться без металлических имплантов и ускоряет процесс восстановления пациентов.

Как сообщает издание China Daily, новый клей демонстрирует впечатляющие результаты. Прочность сцепления материала превышает 200 килограммов, а для его нанесения требуется всего минута. Основа клея — биоразлагаемый материал, который постепенно рассасывается в течение шести месяцев, по мере того как кости срастаются.

Эффективность изобретения подтверждена испытаниями с участием 150 пациентов. Видео, распространенные в интернете, демонстрируют, как клей эффективно соединяет кости. Ученые подчеркивают, что нововведение избавляет от необходимости проводить несколько операций и использовать металлические импланты.

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 479
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1161
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 8847
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 10497
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3759
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 1933
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 1777
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1222
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
13 сентября 2025, 20:00 4766
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
13 сентября 2025, 15:29 7021
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:04 4368

