Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа

The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30

Россия значительно нарастила масштабы атак по Украине после вступления Дональда Трампа в должность президента США, обращает внимание The Wall Street Journal. По данным издания, этим летом зафиксированы самые интенсивные бомбардировки за все время войны.

В июле 2025 года Россия выпустила почти 6300 ударных дронов, а в прошлом году было 426. Аналитики отмечают, что Москва все чаще усиливает атаки сразу после переговоров или телефонных контактов США, Украины и России.

Эксперты связывают рост интенсивности с запуском собственных производственных линий по выпуску беспилотников: украинская разведка оценивает их мощность в 2700 ударных дронов в месяц.

Краткое двухнедельное затишье перед саммитом Трампа и Путина на Аляске в августе сменилось еще более массированными атаками, так как Россия накопила резервы дронов для новых бомбардировок.

