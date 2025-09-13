США захватывают венесуэльские суда

Венесуэла обвинила США в нападении и незаконном задержании рыболовецкого судна в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщило венесуэльское внешнеполитическое ведомство.

«В пятницу, 12 сентября, венесуэльское судно «Кармен Роса», на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, в водах, принадлежащих исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Венесуэлы, было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109), оснащенным мощными крылатыми ракетами и укомплектованным подготовленными морскими пехотинцами», – говорится в коммюнике, которое опубликовал министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По информации Каракаса, американские военные высадили 18 морских пехотинцев с автоматическим оружием на небольшое рыболовецкое судно, удерживая экипаж и рыбаков около восьми часов, при этом блокируя связь и мешая их работе. Венесуэла квалифицировала эти действия как «провокацию с незаконным использованием несоразмерных военных средств».

Власти Венесуэлы заявили, что подобные действия являются попыткой спровоцировать инцидент с целью оправдания эскалации в Карибском регионе, направленной на продолжение «провалившейся политики смены режима». В официальном заявлении проводится параллель с прошлым: «как во Вьетнаме, солдат и офицеров используют в роли пушечного мяса, подвергая их жизни опасности».

Каракас потребовал от США немедленно прекратить подобные действия, ставящие под угрозу безопасность и мир в Карибском регионе.