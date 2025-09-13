USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

США захватывают венесуэльские суда

13 сентября 2025, 23:51 429

Венесуэла обвинила США в нападении и незаконном задержании рыболовецкого судна в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщило венесуэльское внешнеполитическое ведомство.

«В пятницу, 12 сентября, венесуэльское судно «Кармен Роса», на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, в водах, принадлежащих исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Венесуэлы, было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109), оснащенным мощными крылатыми ракетами и укомплектованным подготовленными морскими пехотинцами», – говорится в коммюнике, которое опубликовал министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале.

По информации Каракаса, американские военные высадили 18 морских пехотинцев с автоматическим оружием на небольшое рыболовецкое судно, удерживая экипаж и рыбаков около восьми часов, при этом блокируя связь и мешая их работе. Венесуэла квалифицировала эти действия как «провокацию с незаконным использованием несоразмерных военных средств».

Власти Венесуэлы заявили, что подобные действия являются попыткой спровоцировать инцидент с целью оправдания эскалации в Карибском регионе, направленной на продолжение «провалившейся политики смены режима». В официальном заявлении проводится параллель с прошлым: «как во Вьетнаме, солдат и офицеров используют в роли пушечного мяса, подвергая их жизни опасности».

Каракас потребовал от США немедленно прекратить подобные действия, ставящие под угрозу безопасность и мир в Карибском регионе.

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 483
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1165
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 8849
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 10504
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3759
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 1939
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 1778
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1222
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
13 сентября 2025, 20:00 4767
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
13 сентября 2025, 15:29 7022
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:04 4369

ЭТО ВАЖНО

Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 483
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1165
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 8849
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 10504
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3759
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 1939
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 1778
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1222
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
13 сентября 2025, 20:00 4767
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
13 сентября 2025, 15:29 7022
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:04 4369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться