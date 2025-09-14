И венграм не сидится дома

Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии прошел в Будапеште, сообщают российские СМИ.

Участники митинга собрались в центре города и прошли к зданию парламента Венгрии. Демонстранты скандировали лозунги с критикой в адрес правительства и лично премьер-министра Виктора Орбана, обвиняя их в коррупции.

Как подчеркнули организаторы акции – предприниматель Йожеф Фельфельди и оперная певица Сильвия Тот-Беери – митинг не носит партийного характера и проводится не в поддержку или против какой-либо политической силы, а исключительно как протест против коррупции.