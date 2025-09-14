USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

И венграм не сидится дома

00:28 697

Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии прошел в Будапеште, сообщают российские СМИ.

Участники митинга собрались в центре города и прошли к зданию парламента Венгрии. Демонстранты скандировали лозунги с критикой в адрес правительства и лично премьер-министра Виктора Орбана, обвиняя их в коррупции.

Как подчеркнули организаторы акции – предприниматель Йожеф Фельфельди и оперная певица Сильвия Тот-Беери – митинг не носит партийного характера и проводится не в поддержку или против какой-либо политической силы, а исключительно как протест против коррупции.

Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 422
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 869
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 11778
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 1852
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 978
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 1813
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 9342
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 3895
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 3414
Президент Сирии о договоренности с Россией
Президент Сирии о договоренности с Россией
13 сентября 2025, 21:41 2289
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
13 сентября 2025, 20:33 1422

