Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Жесткие заявления Эрдогана

00:44 1853

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиционные силы страны погружены в «состояние запустения» и заняты исключительно «борьбой за кресло».

На фоне столкновений между оппозицией и полицией в Стамбуле Эрдоган ранее подчеркнул, что власти не позволят «раскачивать улицы».

«По правде говоря, эта оппозиция находится в состоянии запустения. Они продолжают барахтаться в водовороте, в который сами себя загнали. Борьба, хаос, кризис. Да, они почти слились с кризисом, борьбой за кресла и хаосом», – сказал турецкий президент, выступление которого вели местные телеканалы.

Ранее Эрдоган охарактеризовал лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля как «объект психиатрического исследования», отметив, что тот «по уши в грязи».

Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 11779
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 978
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 9342
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 3416
