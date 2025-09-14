Жесткие заявления Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиционные силы страны погружены в «состояние запустения» и заняты исключительно «борьбой за кресло».

На фоне столкновений между оппозицией и полицией в Стамбуле Эрдоган ранее подчеркнул, что власти не позволят «раскачивать улицы».

«По правде говоря, эта оппозиция находится в состоянии запустения. Они продолжают барахтаться в водовороте, в который сами себя загнали. Борьба, хаос, кризис. Да, они почти слились с кризисом, борьбой за кресла и хаосом», – сказал турецкий президент, выступление которого вели местные телеканалы.

Ранее Эрдоган охарактеризовал лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля как «объект психиатрического исследования», отметив, что тот «по уши в грязи».