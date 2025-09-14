Убийцу сдал родной отец

Отец 22-летнего Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, опознал своего сына на опубликованных властями фотографиях и видеозаписях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тайлер, это ты? Это похоже на тебя», – сказал отец, увидев снимки. По словам источника телеканала, молодой человек признался, что именно он стрелял в Кирка. Когда отец попытался убедить его сдаться полиции, Робинсон ответил, что «скорее покончит с собой», чем пойдет на это.

Отец убедил сына поговорить с молодежным пастором, сотрудничающим с офисом шерифа округа Вашингтон и федеральной службой судебных приставов, рассказал собеседник. Впоследствии друг семьи связался с офисом шерифа округа, расположенным примерно в трех часах езды от Университета долины Юта, где произошла стрельба. Оттуда информация была передана в правоохранительные органы штата Юта и ФБР.

Убийство произошло 10 сентября во время выступления 31-летнего Кирка в Университете долины Юта. Он получил огнестрельное ранение в шею и вскоре скончался в больнице. Винтовка была позже обнаружена в лесном массиве недалеко от места происшествия.

Вскоре после трагедии директор ФБР Кэш Патель заявил о задержании подозреваемого, однако после допроса его отпустили. Как отмечали источники The New York Times, столь поспешные заявления вновь подняли вопросы о недостатке опыта у Пателя, его чрезмерной увлеченности соцсетями и кадровых чистках в бюро, в результате которых ФБР лишилось ряда наиболее опытных следователей.

О повторном задержании подозреваемого 12 сентября сообщил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что «любил и уважал» Кирка, называя его человеком, который «понимал и сопереживал молодежи» как никто другой. Трамп также пообещал посмертно наградить Кирка Президентской медалью Свободы – одной из высших гражданских наград США.

Как писала The Washington Post, Робинсон, подозреваемый в убийстве, ранее был тихим, успевающим студентом, увлекался видеоиграми, но в последнее время начал проявлять активный интерес к политике и нередко критиковал Кирка.