Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Украинцы создают «зону смерти»

Министерство обороны Украины планирует создать плотную линию дронов протяженностью до 30 километров с целью сдержать наступление российской армии и вынудить Москву вернуться к переговорам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.

«Должны создать так называемую Kill Zone («Зона смерти»). Это линии дронов, которые перекрывают 10, 15 или даже 30 км территории и делают невозможным продвижение врага», – заявил Шмыгаль.

По его словам, ключевыми задачами для Украины остаются сохранение жизней военнослужащих, усиление противовоздушной обороны и расширение возможностей нанесения ударов на дальние дистанции. Для этого, добавил министр, стране необходимы FPV-дроны, роботизированные платформы, боеприпасы, системы ПВО и перехватывающие беспилотники.

Министр подчеркнул, что Украина активно развивает оборонные технологии: финансирование стартапов по венчурной модели стало стимулом для прогресса в сфере вооружений.

Он добавил, что в Киеве уже действует инновационный центр, оказывающий поддержку таким инициативам, а страна открыта к созданию совместных предприятий с европейскими партнерами и привлечению инвестиций в оборонную отрасль.

