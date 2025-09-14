Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций

Призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть частью его тактики по откладыванию новых западных санкций против Москвы. Об этом пишет The Washington Post.

«Критики заявили, что эти комментарии могут еще больше отсрочить попытки Трампа оказать давление на [президента России Владимира] Путина с целью прекращения войны на Украине», – указала газета.

Издание отмечает, что его предложение, опубликованное в социальных сетях, вряд ли получит поддержку большинства из 32 стран - членов альянса, поскольку некоторые из них продолжают закупать российские энергоресурсы.

«Турция является одним из основных покупателей России и стремится сохранить связи с Кремлем, несмотря на войну. Венгрия и Словакия, два других покупателя российской нефти среди союзников Трампа, работают над тем, чтобы защитить свои экономики от перебоев, связанных с поиском других поставщиков энергоресурсов», – отмечается в статье.

Издание отмечает, что некоторые антироссийские ястребы как в Вашингтоне, так и в Европе в субботу заявили, что последнее требование Трампа выглядит как тактический маневр, позволяющий ему избежать конкретных действий против России, при этом они согласились, что Европа должна окончательно прекратить закупки российских энергоресурсов.

В субботу Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России, при условии, что все члены Североатлантического альянса объединятся и прекратят закупки российской нефти. Он подчеркнул, что продолжающийся импорт энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками НАТО «ослабил переговорные позиции альянса».