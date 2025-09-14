Скончался наш Расим Агаев

Сегодня в воскресенье, 14 сентября, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни скончался член редакции haqqin.az, один из видных представителей яркой классической плеяды азербайджанских журналистов Расим Агаев.
Расим Гусейнович Агаев сотрудничал с haqqin.az со дня основания сайта. Однако в последние годы из-за болезни был вынужден отойти от активной журналистики.
Р.Агаев с 1964 года в журналистике. Долгие годы являлся сотрудником, а затем заведующим редакцией вещания на русском языке Азербайджанского государственного радио, являлся собкором агентства печати «Новости», газеты «Труд», в качестве советского журналиста работал в Ливии и Сирии.
С 1989 года Р.Агаев занимал руководящие посты в партийной и государственной иерархии Азербайджана: являлся помощником первого секретаря ЦК КП Азербайджана, а затем – заведующим идеологическим отделом ЦК. В 1992 году работал в должности пресс-секретаря президента Азербайджана.
Редакция haqqin.az глубоко скорбит и выражает соболезнование семье покойного.
Уход Р.Агаева – невосполнимая потеря для азербайджанской журналистики, и мы всегда будем хранить теплую память о выдающемся журналисте, яркой личности, отзывчивом и добром человеке… А именно таким навсегда останется в нашей памяти Расим Гусейнович…