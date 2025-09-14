USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Скончался наш Расим Агаев

наш некролог
Редакция haqqin.az
08:58 4250

Сегодня в воскресенье, 14 сентября, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни скончался член редакции haqqin.az, один из видных представителей яркой классической плеяды азербайджанских журналистов Расим Агаев.

Расим Гусейнович Агаев сотрудничал с haqqin.az со дня основания сайта. Однако в последние годы из-за болезни был вынужден отойти от активной журналистики.

Р.Агаев с 1964 года в журналистике. Долгие годы являлся сотрудником, а затем заведующим редакцией вещания на русском языке Азербайджанского государственного радио, являлся собкором агентства печати «Новости», газеты «Труд», в качестве советского журналиста работал в Ливии и Сирии.

Вечная память Расиму Агаеву

С 1989 года Р.Агаев занимал руководящие посты в партийной и государственной иерархии Азербайджана: являлся помощником первого секретаря ЦК КП Азербайджана, а затем – заведующим идеологическим отделом ЦК. В 1992 году работал в должности пресс-секретаря президента Азербайджана.

Редакция haqqin.az глубоко скорбит и выражает соболезнование семье покойного.

Уход Р.Агаева – невосполнимая потеря для азербайджанской журналистики, и мы всегда будем хранить теплую память о выдающемся журналисте, яркой личности, отзывчивом и добром человеке… А именно таким навсегда останется в нашей памяти Расим Гусейнович…

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4251
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1187
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8306
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4086
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7069
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14686
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9050
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3684
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10952
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4371

ЭТО ВАЖНО

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4251
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1187
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8306
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4086
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7069
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14686
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9050
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3684
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10952
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться