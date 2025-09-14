Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...

В Генштабе ВСУ добавили, что на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются. Киришский НПЗ находится на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

«В ночь на 14 сентября был поражен один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области «Киришинефтеоргсинтез». Совместные действия провели Силы специальных операций вместе с Силами беспилотных систем. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из лидеров в РФ по объемам переработки нефти, которая составляет около 20 млн тонн в год», - заявили в ССО.

Силы специальных операций и Силы беспилотных систем ВСУ ударили в ночь на 14 сентября по одному из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области «Киришинефтеоргсинтез», сообщили в ССО.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе города Кириши было сбито три беспилотника и что на территории завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. По словам губернатора, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

В ночь на 14 сентября ударные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. В результате атаки на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожары.

КИНЕФ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, его мощность составляет около 21 млн тонн нефти в год, входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании «Сургутнефтегаз». Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. КИНЕФ обеспечивает значительную часть потребностей России в нефтепродуктах и является важным элементом энергетической инфраструктуры РФ.

Дроны неоднократно атаковали Киришский НПЗ, в последний раз - в марте текущего года.

Росавиация сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково ночью были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, Дрозденко сообщил, что в Лужском районе на перегоне Строганово — Мшинская произошла авария. По его словам, с рельсов сошел тепловоз с пятнадцатью порожними цистернами. К месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда МЧС из Санкт-Петербурга. Из-за аварии полностью прекращено движение поездов на этом направлении, задержано 10 электричек. По словам Дрозденко, следователи проверят версию диверсии, на месте инцидента работают саперы. По предварительным данным, жертв нет.

Российское Минобороны сообщило о 80 сбитых за ночь 14 сентября беспилотниках. Больше всего БПЛА было зафиксировано над территорией Брянской области — 30 беспилотников. 15 было сбито над аннексированным Крымом, 12 — над Смоленской областью, 10 — над Калужской, 5 — над Новгородской, по одному - над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской областей.

В сводке также указано, что над Ленинградской областью сбиты два беспилотника. При этом губернатор региона Александр Дрозденко ранее говорил о трех БПЛА, обломки одного из которых, по официальной версии, стали причиной пожара на Киришском НПЗ.

Ранее, в субботу 13 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что двое сотрудников Росгвардии погибли после детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Еще один сотрудник Росгвардии скончался после госпитализации 14 сентября. По словам Хинштейна, пострадавших среди пассажиров не было. Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, что на путях было обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сработало. Ведется розыск причастных лиц. Из-за оперативных мероприятий были задержаны 10 железнодорожных составов.

Также 13 сентября беспилотники атаковали предприятие «Башнефть» в Уфе. Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал произошедшее «террористической атакой беспилотников самолетного типа». По словам чиновника, служба охраны предприятия обнаружила и отслеживала один из дронов, а затем открыла по нему огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Поврежденный беспилотник упал на территории завода. После этого на предприятии был сбит еще один БПЛА.