Взрывы под Киевом: повреждена железная дорога

Ночью 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Известно по меньшей мере о трех пострадавших в результате происшествия, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

В результате происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе. В ОВА заявили, что взрывы не связаны с российской воздушной атакой.

«Вместе с командой «Укрзализныци» и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий», – заявил Калашник.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры отменена часть пригородных и региональных поездов, ограничены маршруты отдельных рейсов, сообщили в «Укрзализныци».

Жители Киевской области ранее сообщали о взрывах в ночь на 14 сентября. Позже украинские СМИ заявили, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы.