Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Взрывы под Киевом: повреждена железная дорога

09:23 1044

Ночью 14 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Известно по меньшей мере о трех пострадавших в результате происшествия, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

В результате происшествия произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе. В ОВА заявили, что взрывы не связаны с российской воздушной атакой.

«Вместе с командой «Укрзализныци» и соответствующими службами работаем над ликвидацией последствий», – заявил Калашник.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры отменена часть пригородных и региональных поездов, ограничены маршруты отдельных рейсов, сообщили в «Укрзализныци».

Жители Киевской области ранее сообщали о взрывах в ночь на 14 сентября. Позже украинские СМИ заявили, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4254
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1189
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8306
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4089
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7072
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14687
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9055
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10952
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4371

ЭТО ВАЖНО

