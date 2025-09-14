USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Украинцы ударили по объекту Черноморского флота России

09:50 1289

Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в аннексированном Крыму. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в украинских ВМС.

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 11 сентября. Коммуникационный узел расположен на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота, отметили в ВМС.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» уточняет, что объект находится в Казачьей бухте.

Ранее, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназ Главного управления Министерства обороны Украины атаковал корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.

Накануне Reuters  сообщал, что в результате удара 12 сентября беспилотниками Службы безопасности Украины по крупнейшему российскому нефтеналивному порту Приморск на Балтийском море были повреждены два танкера Kusto и Cai Yun, которые принадлежат, как утверждается, к теневому флоту РФ. В результате атаки украинских беспилотников отгрузку нефти приостановили.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4256
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1192
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8306
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4089
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7074
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14687
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9056
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10952
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4371

