Украинцы ударили по объекту Черноморского флота России

Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в аннексированном Крыму. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в украинских ВМС.

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 11 сентября. Коммуникационный узел расположен на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота, отметили в ВМС.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» уточняет, что объект находится в Казачьей бухте.

Ранее, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназ Главного управления Министерства обороны Украины атаковал корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 из состава российского Черноморского флота.

Накануне Reuters сообщал, что в результате удара 12 сентября беспилотниками Службы безопасности Украины по крупнейшему российскому нефтеналивному порту Приморск на Балтийском море были повреждены два танкера Kusto и Cai Yun, которые принадлежат, как утверждается, к теневому флоту РФ. В результате атаки украинских беспилотников отгрузку нефти приостановили.