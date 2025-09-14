Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае

Сборная Азербайджана вышла в полуфинал финального этапа Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3, который проходит в Шанхае.

В Шанхае наша команда сыграет в финале с победителем матча Испания - Канада.

Наша команда взяла реванш у голландок за недавнее поражение в финале чемпионата Европы в Копенгагене.

В четвертьфинале наша команда (Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Эрика Картер и Брианна Фрейзер) в упорной борьбе в овертайме одолела монгольский клуб «Улан-Батор Амазонс» - 19:17. В полуфинале Азербайджан сыграет с основной сборной Нидерландов.

На групповой стадии мы уступили Канаде (13:21), затем обыграли Нидерланды U-25 (21:19) и румынский «Рапид» (19:15). Игра с румынками должна была состояться в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за сильного дождя в Шанхае.

Заняв в группе 2-е место после Канады, сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал.