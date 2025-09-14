USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае

обновлено 10:52
Эльмир Алиев, отдел спорта
10:52 1194

Сборная Азербайджана обыграла Нидерланды в полуфинале со счетом 21:19.

Наша команда взяла реванш у голландок за недавнее поражение в финале чемпионата Европы в Копенгагене.

В Шанхае наша команда сыграет в финале с победителем матча Испания - Канада.

*** 10:06

Сборная Азербайджана вышла в полуфинал финального этапа Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3, который проходит в Шанхае.

В четвертьфинале наша команда (Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Эрика Картер и Брианна Фрейзер) в упорной борьбе в овертайме одолела монгольский клуб «Улан-Батор Амазонс» - 19:17. В полуфинале Азербайджан сыграет с основной сборной Нидерландов.

На групповой стадии мы уступили Канаде (13:21), затем обыграли Нидерланды U-25 (21:19) и румынский «Рапид» (19:15). Игра с румынками должна была состояться в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за сильного дождя в Шанхае.

Заняв в группе 2-е место после Канады, сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4262
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1195
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8308
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4091
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7076
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14690
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9062
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10953
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

