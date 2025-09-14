Встреча Си и Трампа под угрозой срыва

В воскресенье, 14 сентября, в Мадриде пройдет четвертый раунд торговых переговоров между КНР и США, после которого, как ожидалось, Трамп может посетить Китай. Сообщения о возможной встрече двух лидеров начали появляться после общения госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета со своими китайскими коллегами в последние дни.

Белый дом пока не отреагировал на приглашение президенту США Дональду Трампу приехать в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, так как стороны по-прежнему не могут прийти к единому мнению по вопросам торговли, сообщает Financial Times.

Однако, пишет FT со ссылкой на источники, саммит находится под вопросом из-за недостаточного прогресса в переговорах. По словам собеседников издания, Трамп и Си могут провести «менее резонансную» встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября в Южной Корее.

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран заявила, что телефонные переговоры и встреча в Мадриде — это «явная подготовка к встрече на уровне лидеров», но пока неясно, где именно она состоится. «Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа: реального соглашения, регулярных переговоров или фотосессии в Пекине?» — добавила она.

По словам одного из источников, главным камнем преткновения стало разочарование США из-за того, что Пекин не пресекает экспорт химикатов, используемых для производства фентанила — смертельно опасного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только если Трамп отменит пошлины против Китая, введенные ранее в этом году.

Вероятность встречи в Пекине снижается также из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу. Кроме того, накануне Bloomberg сообщил, что Китай начал расследование в отношении сектора полупроводников США. Представитель Белого дома заявил, что Трамп «открыт» к встрече с Си, но не привел других деталей.