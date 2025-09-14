USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Встреча Си и Трампа под угрозой срыва

10:04 789

Белый дом пока не отреагировал на приглашение президенту США Дональду Трампу приехать в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, так как стороны по-прежнему не могут прийти к единому мнению по вопросам торговли, сообщает Financial Times.

В воскресенье, 14 сентября, в Мадриде пройдет четвертый раунд торговых переговоров между КНР и США, после которого, как ожидалось, Трамп может посетить Китай. Сообщения о возможной встрече двух лидеров начали появляться после общения госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета со своими китайскими коллегами в последние дни.

Однако, пишет FT со ссылкой на источники, саммит находится под вопросом из-за недостаточного прогресса в переговорах. По словам собеседников издания, Трамп и Си могут провести «менее резонансную» встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 31 октября в Южной Корее.

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран заявила, что телефонные переговоры и встреча в Мадриде — это «явная подготовка к встрече на уровне лидеров», но пока неясно, где именно она состоится. «Кроме того, Пекин все еще пытается понять, чего хочет администрация Трампа: реального соглашения, регулярных переговоров или фотосессии в Пекине?» — добавила она.

По словам одного из источников, главным камнем преткновения стало разочарование США из-за того, что Пекин не пресекает экспорт химикатов, используемых для производства фентанила — смертельно опасного синтетического опиоида. Пекин предложил принять меры, но только если Трамп отменит пошлины против Китая, введенные ранее в этом году.

Вероятность встречи в Пекине снижается также из-за недавнего призыва Трампа к партнерам по НАТО ввести пошлины в 50-100% против Китая, чтобы надавить на Пекин и заставить его прекратить закупки нефти у России, отмечает газета. Один из бывших американских чиновников сообщил, что ЕС вряд ли согласится на введение значительных тарифов для Китая, но любое подобное решение может поставить саммит в столице КНР под угрозу. Кроме того, накануне Bloomberg сообщил, что Китай начал расследование в отношении сектора полупроводников США. Представитель Белого дома заявил, что Трамп «открыт» к встрече с Си, но не привел других деталей.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4265
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1198
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8309
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4093
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7077
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14691
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9064
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10953
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

ЭТО ВАЖНО

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4265
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1198
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8309
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4093
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7077
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14691
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9064
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2074
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10953
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться