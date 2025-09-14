USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Между президентом Финляндии и Борисом Джонсоном разгорелся спор об Украине

10:20 1041

Накануне во время конференции в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном произошел спор по поводу перспектив Украины вступить в Европейский союз. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Словесная перепалка произошла на фоне обсуждения гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из состава ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в недостаточности действий и пустых обещаниях.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — отметил Стубб.

Издание отмечает, что Стубб, возможно, имел в виду, что Джонсон сыграл одну из ключевых ролей в выходе Великобритании из ЕС, однако бывший британский премьер воспринял эти слова как обиду.

«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — ответил Джонсон, упрекнув финского лидера в пассивности «коалиции желающих» и неспособности реагировать на реальные вызовы.

Джонсон также задал вопрос, почему «коалиция желающих» не направляет силы в Украину, предоставляя таким образом России возможность наложить вето на подобные действия.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4270
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1200
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8310
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4094
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7077
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14692
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9066
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2075
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10955
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

