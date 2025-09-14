Накануне во время конференции в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном произошел спор по поводу перспектив Украины вступить в Европейский союз. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Словесная перепалка произошла на фоне обсуждения гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из состава ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в недостаточности действий и пустых обещаниях.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — отметил Стубб.

Издание отмечает, что Стубб, возможно, имел в виду, что Джонсон сыграл одну из ключевых ролей в выходе Великобритании из ЕС, однако бывший британский премьер воспринял эти слова как обиду.

«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — ответил Джонсон, упрекнув финского лидера в пассивности «коалиции желающих» и неспособности реагировать на реальные вызовы.

Джонсон также задал вопрос, почему «коалиция желающих» не направляет силы в Украину, предоставляя таким образом России возможность наложить вето на подобные действия.