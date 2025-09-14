USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Более 400 кг кокаина в порту Гамбурга

10:38 436

Полиция и таможенники изъяли в порту Гамбурга более 400 килограммов кокаина, сообщали немецкие СМИ. Информацию подтвердила пресс-секретарь гамбургского таможенного следственного управления.

В контейнерном терминале O'Swaldkai задержаны двое подозреваемых. По данным телекомпании NDR и газеты Hamburger Morgenpost, работники порта заметили двух мужчин, которые сошли с одного из судов со спортивными сумками и загрузили их в фургон. Поскольку речь шла не о работниках порта, докеры позвонили в службу безопасности, которая остановила автомобиль. Речь шла, предположительно, о более чем 20 спортивных сумках.

Одного из пассажиров автомобиля удалось задержать сразу. Второй подозреваемый был задержан после объявления тревоги и оцепления территории порта. В поисках был задействован полицейский вертолет.

Гамбург - крупнейший морской порт Германии и третий по величине в Европе после Роттердама и Антверпена. Ежедневно через Гамбург проходит более 23 000 морских контейнеров. Город считается одним из центров, куда ввозится кокаин, поступающий на европейский континент.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4271
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1203
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8311
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4097
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7078
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14693
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9069
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2076
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3685
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10955
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

