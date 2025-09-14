USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Учения США, Южной Кореи и Японии. Ким обещает «неблагоприятные последствия»

11:11 171

Совместные маневры США, Южной Кореи и Японии вблизи Корейского полуострова создают «угрозу региональной безопасности и способны вызвать негативные последствия», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Безрассудная игра мускулами со стороны США, Японии и Южной Кореи в неподходящем месте... безусловно, приведет к неблагоприятным последствиям», — цитирует ЦТАК заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестру лидера страны Ким Чен Ына.

По ее словам, руководство в Пхеньяне расценивает принятые в Сеуле принципы ядерного сдерживания как продолжение конфронтационной линии предыдущих властей.

ЦТАК также опубликовало заявление заместителя председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхона. Он назвал совместные учения «откровенной репетицией ядерной войны» и «серьезным вызовом, основной угрозой стабильности и причиной роста напряженности в регионе».

«Подчеркиваю, что если демонстрация силы враждебных стран продолжится, то наши ответные действия будут более очевидными и интенсивными», — говорится в заявлении. По его словам, действия США и их союзников требуют от КНДР наращивания сил сдерживания и сохранения готовности к возможному конфликту.

Как сообщалось, Южная Корея и США с 15 по 19 сентября проведут на Корейском полуострове командно-штабные учения Iron Mace. Цель учений - отработка действий по «ядерному сдерживанию и отражению ядерной угрозы со стороны КНДР». Одновременно Южная Корея, США и Япония в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо проведут комплексные военные учения Freedom Edge. В заявлении Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи говорится, что мероприятия являются ежегодными. Предстоящие учения будут третьим раундом трехсторонних учений после двух раундов, проведенных в июне и ноябре 2024 года. КНДР выступала против совместных учений трех стран, в предыдущих раундах которых участвовали американские авианосцы с ядерными установками.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4272
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1204
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8313
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4097
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7079
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14694
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9070
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2076
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3686
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10955
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

