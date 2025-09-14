Учения США, Южной Кореи и Японии. Ким обещает «неблагоприятные последствия»

«Безрассудная игра мускулами со стороны США, Японии и Южной Кореи в неподходящем месте... безусловно, приведет к неблагоприятным последствиям», — цитирует ЦТАК заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестру лидера страны Ким Чен Ына.

По ее словам, руководство в Пхеньяне расценивает принятые в Сеуле принципы ядерного сдерживания как продолжение конфронтационной линии предыдущих властей.

ЦТАК также опубликовало заявление заместителя председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхона. Он назвал совместные учения «откровенной репетицией ядерной войны» и «серьезным вызовом, основной угрозой стабильности и причиной роста напряженности в регионе».

«Подчеркиваю, что если демонстрация силы враждебных стран продолжится, то наши ответные действия будут более очевидными и интенсивными», — говорится в заявлении. По его словам, действия США и их союзников требуют от КНДР наращивания сил сдерживания и сохранения готовности к возможному конфликту.

Как сообщалось, Южная Корея и США с 15 по 19 сентября проведут на Корейском полуострове командно-штабные учения Iron Mace. Цель учений - отработка действий по «ядерному сдерживанию и отражению ядерной угрозы со стороны КНДР». Одновременно Южная Корея, США и Япония в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо проведут комплексные военные учения Freedom Edge. В заявлении Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи говорится, что мероприятия являются ежегодными. Предстоящие учения будут третьим раундом трехсторонних учений после двух раундов, проведенных в июне и ноябре 2024 года. КНДР выступала против совместных учений трех стран, в предыдущих раундах которых участвовали американские авианосцы с ядерными установками.