Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Израиль прибыл госсекретарь США

11:16 121

В воскресенье, 14 сентября, в Израиль прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Запланированы его встречи с политическим руководством Израиля, сообщают израильские СМИ.

Визит проходит на фоне ухудшения отношений между Израилем и США после удара ВВС ЦАХАЛ (9 сентября) по штабу ХАМАС в Дохе, отмечают издания.

Канцелярия премьер-министра Израиля заявляет, что Биньямин Нетаньяху и Марко Рубио вместе побывают около Стены Плача в Иерусалиме, их переговоры пройдут в различных форматах. Главными темами переговоров будут война в Газе, судьба заложников, удерживаемых ХАМАС, последствия израильского удара по столице Катара.

Запланирована также встреча Рубио с семьями заложников. Визит продлится до 16 сентября.

Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 4277
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае
Азербайджан взял реванш у Нидерландов и вышел в финал в Шанхае обновлено 10:52
10:52 1205
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая»
У Трампа призвали учить историю: «Путин посылает сигнал. Может быть Третья Мировая» обновлено 23:03
13 сентября 2025, 23:03 8315
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
Трамп пытается отмазаться от антироссийских санкций
01:37 4097
Украинцы создают «зону смерти»
Украинцы создают «зону смерти»
01:23 7080
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки
Российские дроны над Польшей: в Вашингтоне чешут затылки обновлено 22:13; видео
13 сентября 2025, 22:13 14696
Жесткие заявления Эрдогана
Жесткие заявления Эрдогана
00:44 9072
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа
Россия стала намного больше бомбить Украину после прихода Трампа The Wall Street Journal
13 сентября 2025, 23:30 2076
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
В Европе придумали, как передать Украине российские активы
13 сентября 2025, 22:54 3686
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом; все еще актуально
13 сентября 2025, 14:05 10956
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13 сентября 2025, 13:26 4372

