В воскресенье, 14 сентября, в Израиль прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Запланированы его встречи с политическим руководством Израиля, сообщают израильские СМИ.

Визит проходит на фоне ухудшения отношений между Израилем и США после удара ВВС ЦАХАЛ (9 сентября) по штабу ХАМАС в Дохе, отмечают издания.

Канцелярия премьер-министра Израиля заявляет, что Биньямин Нетаньяху и Марко Рубио вместе побывают около Стены Плача в Иерусалиме, их переговоры пройдут в различных форматах. Главными темами переговоров будут война в Газе, судьба заложников, удерживаемых ХАМАС, последствия израильского удара по столице Катара.

Запланирована также встреча Рубио с семьями заложников. Визит продлится до 16 сентября.