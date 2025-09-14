USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Украина объявила в розыск Валуева

12:04 1500

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Государственной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Украины.

Валуеву заочно предъявлены обвинения по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Валуев включен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Напомним, в феврале этого года Азербайджан запретил въезд в страну Николаю Валуеву в связи с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа и страны, которые депутат Госдумы сделал, выступая по вопросу о прекращении деятельности Русского дома, говорилось в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 959
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 951
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9407
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2981
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 624
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1468
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3355
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 957
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1568
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3179
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8100

