Украина объявила в розыск Валуева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Государственной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Украины.

Валуеву заочно предъявлены обвинения по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Валуев включен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Напомним, в феврале этого года Азербайджан запретил въезд в страну Николаю Валуеву в связи с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа и страны, которые депутат Госдумы сделал, выступая по вопросу о прекращении деятельности Русского дома, говорилось в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.