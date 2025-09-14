Почему Путин не заканчивает войну против Украины

Как отмечается в публикации, когда РФ «отправила» в Польшу не менее 19 беспилотников, ее лидер дал понять, что не планирует прекращать войну с Западом в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин «намеренно» поддерживает конфронтацию с Западом. Последняя «волна провокаций», в том числе «вторжение» российских дронов в воздушное пространство Польши, свидетельствует о том, что Москва не планирует снижать напряженность. Об этом пишет американское издание Politico.

Критики российских властей говорят, что Путин «президент войны» и поэтому не заинтересован в ее прекращении. А возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.

Издание отмечает, что, хотя россияне потеряли много живой силы и ощутили экономический урон, с политической точки зрения прекращение войны сопряжено с рисками. Путин обещал своим гражданам грандиозную победу не только над Украиной, но и над «коллективным Западом».

Также в публикации указывается, что, по данным военных аналитиков, с тех пор как Путин встретился с Трампом на Аляске, Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы. Кроме того, в опубликованной за два дня до вторжения беспилотников в Польшу статье заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Хельсинки в планировании атаки, пригрозив, что любое нападение «может привести к краху финской государственности - раз и навсегда».

Помимо этого, как отметили критики властей РФ, Москва начала переносить жизненно важные отрасли промышленности, включая судостроение, на восток страны, подальше от границы с НАТО. А также проводит масштабные военные учения с Беларусью, в том числе вблизи границы с Польшей. Поэтому, как отметили они, чего бы ни добился Путин в Украине, конфронтация с Западом, в том числе и война, на этом не закончится. «Неоднозначные сигналы Трампа о его приверженности НАТО и нежелание соблюдать собственные обещания, когда речь идет о санкциях против Москвы, дают Путину уверенность в том, что ему это сойдет с рук», - написало издание.

По мнению журналистов, вторжения, подобные польскому, направлены на то, чтобы ослабить приверженность альянса коллективной обороне, а небольшие наступления проверяют готовность НАТО к реагированию.

Аналитики считают: Путин действует по логике «сейчас или никогда», а «туманные» объяснения Кремля происходящего - часть намеренной стратегии давления, запугивания и проверки НАТО на готовность к ответу.