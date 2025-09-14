USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Почему Путин не заканчивает войну против Украины

по версии Politico
12:25 3180

Президент РФ Владимир Путин «намеренно» поддерживает конфронтацию с Западом. Последняя «волна провокаций», в том числе «вторжение» российских дронов в воздушное пространство Польши, свидетельствует о том, что Москва не планирует снижать напряженность. Об этом пишет американское издание Politico.

Как отмечается в публикации, когда РФ «отправила» в Польшу не менее 19 беспилотников, ее лидер дал понять, что не планирует прекращать войну с Западом в ближайшее время.

Критики российских властей говорят, что Путин «президент войны» и поэтому не заинтересован в ее прекращении. А возвращение к роли президента мирного времени было бы равносильно понижению в должности.

Издание отмечает, что, хотя россияне потеряли много живой силы и ощутили экономический урон, с политической точки зрения прекращение войны сопряжено с рисками. Путин обещал своим гражданам грандиозную победу не только над Украиной, но и над «коллективным Западом».

Также в публикации указывается, что, по данным военных аналитиков, с тех пор как Путин встретился с Трампом на Аляске, Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы. Кроме того, в опубликованной за два дня до вторжения беспилотников в Польшу статье заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Хельсинки в планировании атаки, пригрозив, что любое нападение «может привести к краху финской государственности - раз и навсегда».

Помимо этого, как отметили критики властей РФ, Москва начала переносить жизненно важные отрасли промышленности, включая судостроение, на восток страны, подальше от границы с НАТО. А также проводит масштабные военные учения с Беларусью, в том числе вблизи границы с Польшей. Поэтому, как отметили они, чего бы ни добился Путин в Украине, конфронтация с Западом, в том числе и война, на этом не закончится. «Неоднозначные сигналы Трампа о его приверженности НАТО и нежелание соблюдать собственные обещания, когда речь идет о санкциях против Москвы, дают Путину уверенность в том, что ему это сойдет с рук», - написало издание.

По мнению журналистов, вторжения, подобные польскому, направлены на то, чтобы ослабить приверженность альянса коллективной обороне, а небольшие наступления проверяют готовность НАТО к реагированию.

Аналитики считают: Путин действует по логике «сейчас или никогда», а «туманные» объяснения Кремля происходящего - часть намеренной стратегии давления, запугивания и проверки НАТО на готовность к ответу.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 961
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 953
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9410
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2981
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 625
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1469
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3358
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 957
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1569
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3181
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8104

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 961
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 953
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9410
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2981
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 625
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1469
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3358
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 957
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1569
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3181
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться