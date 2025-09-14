ЧП в России: сошли с рельсов два тепловоза, машинист погиб

Ранее сообщалось, что в Лужском районе ЧП произошло на перегоне Строганово — Мшинская, с рельсов сошел тепловоз с 15 пустыми цистернами, погибших нет. Позже стало известно, что в Гатчинском округе тепловоз сошел с рельсов у станции Семрино, машиниста тепловоза зажало в кабине, он погиб после деблокировки в машине скорой помощи, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

В двух районах Ленинградской области РФ сошли с рельсов два тепловоза.

В Лужский район прибыли саперы, следователи проверяют версию диверсии. На место ЧП направили два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга, электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. В Гатчинском округе усилена работа правоохранительных служб на всех видах транспорта, отметил глава региона.

Ночью 14 сентября в Ленинградской области было сбито четыре беспилотника, в регионе объявили опасность БПЛА и предупредили о возможном понижении скорости работы мобильного интернета. Дрозденко уточнил, что все четыре дрона были сбиты в районе Киришей, обломки одного из них спровоцировали пожар на территории завода «Кинеф».