Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

ЧП в России: сошли с рельсов два тепловоза, машинист погиб

12:57 1020

В двух районах Ленинградской области РФ сошли с рельсов два тепловоза.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе ЧП произошло на перегоне Строганово — Мшинская, с рельсов сошел тепловоз с 15 пустыми цистернами, погибших нет. Позже стало известно, что в Гатчинском округе тепловоз сошел с рельсов у станции Семрино, машиниста тепловоза зажало в кабине, он погиб после деблокировки в машине скорой помощи, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

В Лужский район прибыли саперы, следователи проверяют версию диверсии. На место ЧП направили два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга, электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. В Гатчинском округе усилена работа правоохранительных служб на всех видах транспорта, отметил глава региона.

Ночью 14 сентября в Ленинградской области было сбито четыре беспилотника, в регионе объявили опасность БПЛА и предупредили о возможном понижении скорости работы мобильного интернета. Дрозденко уточнил, что все четыре дрона были сбиты в районе Киришей, обломки одного из них спровоцировали пожар на территории завода «Кинеф».

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 965
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 959
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9416
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2983
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 627
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1474
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3363
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 960
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1571
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3188
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8107

