Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село

новость дополнена
13:10 1571

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о предстоящей работе. Он отметил, что в новом селе будут размещены жители сел Гараханбейли и Мердинли, разрушенных во время армянской оккупации.

Проект будет реализован в два этапа. Первый этап, который предусмотрено завершить в следующем году, будет реализован на территории площадью около 87 гектаров. На этом этапе планируется переселить 404 семьи, в целом 1861 человека. На территории будут построены 404 индивидуальных дома, 81 из них - двухкомнатные, 202 – трехкомнатные, 101 – четырехкомнатные и 20 - пятикомнатные. В поселке планируется построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе административные и служебные здания, школу, детский сад, медпункт, проложить около 16 километров внутренних дорог, а также линии электро-, газо- и водоснабжения, канализации.

Второй этап, который охватит 2027–2030 годы, будет реализован на территории площадью около 230 гектаров. В этот период сюда предусмотрено переселить 1075 семей - в общей сложности 4093 человека. Будут построены 771 индивидуальный дом на две, три, четыре и пять комнат и двух-трехэтажные жилые здания. В рамках второго этапа также запланировано строительство школы и двух детских садов. Численность населения и количество домов определены с учетом развития села на двадцатилетнюю перспективу.

Ни шагу назад
Ни шагу назад
14:36 967
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара?
14:19 959
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
11:26 9418
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
13 сентября 2025, 22:07 2984
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 629
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
13:55 1475
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
13:40 3364
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 960
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
13:10 1572
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
12:25 3190
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев
08:58 8107

