Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина

Несмотря на свои обещания закончить войну в Украине, Трамп в последнее время, похоже, усомнился в своей способности повлиять на Путина, отмечает портал. Глава Белого дома признался своим соратникам, что неправильно оценил стремление президента РФ к миру, сообщил Axios источник, владеющий прямой информацией.

Со слов высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп и его команда разочарованы в связи с неспособностью завершить войну в Украине, так же как и войну в секторе Газа, которые стали «двумя главными мировыми кризисами» при его втором сроке на посту президента.

Месяц назад Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов в направлении мира. Однако Путин не согласился на прекращение огня и даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Трамп не ввел новых санкций против РФ. Вместо этого администрация США переложила ответственность за давление на Путина на Европу и начала требовать от Евросоюза ввести дополнительные санкции против РФ и Китая.

The Washington Post также расценила призыв Трампа к альянсу как тактику по затягиванию принятия санкций.

13 сентября Трамп написал в Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть. Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении Путина «исчерпывается».