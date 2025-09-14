USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Погода в Азербайджане: пасмурно, дожди

13:33 882

В понедельник, 15 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В ночь с 14 на 15 сентября местами кратковременный дождь, возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем - 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм ртутного столба до 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-19, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 969
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 962
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9420
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2984
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 630
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1475
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3368
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 962
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1574
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3193
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8110

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 969
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 962
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9420
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2984
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 630
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1475
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3368
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 962
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1574
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3193
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться