Погода в Азербайджане: пасмурно, дожди

В понедельник, 15 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В ночь с 14 на 15 сентября местами кратковременный дождь, возможны грозы. Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, днем - 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм ртутного столба до 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-19, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.