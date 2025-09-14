Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть

USD 1.7000
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября побывал в поселке Гадрут Ходжавендского района, информирует официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в поселке работе.

После освобождения поселка от армянской оккупации здесь были реализованы масштабные проекты по строительству и благоустройству, в настоящее время работы продолжаются. Сданы в эксплуатацию узловая подстанция «Гадрут» и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули - Гадрут общей протяженностью 12,5 километра, построен трансформаторный пункт, восстановлены имевшиеся линии электропередачи, отремонтированы 8 водных резервуаров, проложены новые водопроводные, канализационные и газопроводные линии, проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В поселке создана необходимая социальная инфраструктура, в том числе отель, объекты торговли и общественного питания.

Всего в поселке Гадрут 541 дом, из которых 462 находятся в непригодном состоянии, 79 - частично пригодны для проживания. 10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные к проживанию дома будут восстановлены до конца года. В настоящее время в Гадрут вернулись 10 семей (41 человек).

Глава азербайджанского государства посетил дом жителя поселка Захида Мустафаева.

Также президент Азербайджана принял участие в открытии мечети в поселке Гадрут.

Директор ООО PMD Projects Нариман Топчубашев сначала проинформировал главу государства о строящемся жилом квартале Гадрут. В настоящее время компания PMD GROUP строит 28 двухэтажных частных домов в поселке Гадрут. 

Ильхам Алиев также был проинформирован о построенной в поселке мечети. Фундамент этой мечети был заложен главой государства в октябре 2021 года. Высота минарета мечети составляет около 25 метров. Здесь смогут одновременно молиться 210 человек. Первый этаж предназначен для мужчин, второй - для женщин. При оформлении фасада мечети использованы особые декоративные элементы, соответствующие национальным орнаментам.

