Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье

Вооруженные силы Украины на Сумском направлении отбросили российских солдат возле приграничных сел Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской поселковой громаде, сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

В то же время россияне захватили на Новопавловском направлении село Темировка Гуляйпольской городской громады Запорожской области и продвинулись в самом городе Купянск Харьковской области и возле Новоивановки.

Накануне руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что в Купянске нет солдат РФ и что там бои продолжаются на окраинах города. В Генштабе ВСУ отметили, что армия РФ пытается накапливать в этом районе свои силы.