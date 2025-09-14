USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье

14:20 632

Вооруженные силы Украины на Сумском направлении отбросили российских солдат возле приграничных сел Константиновка и Новоконстантиновка в Хотинской поселковой громаде, сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

В то же время россияне захватили на Новопавловском направлении село Темировка Гуляйпольской городской громады Запорожской области и продвинулись в самом городе Купянск Харьковской области и возле Новоивановки.

Накануне руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич заявлял, что в Купянске нет солдат РФ и что там бои продолжаются на окраинах города. В Генштабе ВСУ отметили, что армия РФ пытается накапливать в этом районе свои силы.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 970
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 962
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9422
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2984
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 633
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1480
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3368
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1576
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3197
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8114

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 970
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 962
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9422
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2984
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 633
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1480
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3368
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1576
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3197
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8114
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться