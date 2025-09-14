Что задумал Нетаньяху против Катара?

В центре внимания ближневосточных и западных изданий остается история неудавшегося удара Израиля по предполагаемым лидерам ХАМАС в Дохе. Ситуация, ставшая причиной гибели катарского охранника и нанесшая удар по репутации Иерусалима, поставила больше вопросов, чем дала ответов. Ключевая версия, обсуждаемая в медиа Персидского залива, — настоящей целью атаки была вовсе не ликвидация руководителей ХАМАС, а срыв переговоров и демонстративное осложнение отношений с Катаром. Издания Ynet и Yedioth Ahronoth цитируют представителей стран региона, которые прямо говорят: «Поведение Израиля было запятнано катарской кровью». В их понимании это означает, что военные в Иерусалиме не могли не учитывать риск присутствия в здании катарских сотрудников безопасности и тем не менее нанесли по нему удар.

Катарские источники настаивают: в момент атаки лидеры ХАМАС находились вовсе не в другой комнате, а в другом здании, а погибшие, включая сына аль-Хайи, занимались подготовкой материалов для встречи с делегациями Турции и Катара. Более того, провал мог быть гораздо более серьезным, поскольку незадолго до атаки была перенесена на час-два встреча руководства ХАМАС с высокопоставленным катарским чиновником, отвечающим за отношения с ХАМАС и Израилем, которого друзья и коллеги называют «господином Коэном» из-за его частых визитов в Израиль. Речь идет об источнике, близком к премьер-министру Катара и даже к эмиру, чья гибель в результате атаки еще больше обострила бы кризис. Financial Times и Bloomberg делают акцент на политическом измерении инцидента. По их данным, атака пришлась на разгар обсуждений «плана Трампа», и потому последствия могли быть гораздо более разрушительными: гибель катарского посредника или даже членов правящей семьи превратила бы дипломатический кризис в катастрофу регионального масштаба. Официальная Доха пока не разрывает линию посредничества, однако вопрос о будущем ее роли остается открытым и напрямую зависит от гарантий Вашингтона. После израильской атаки власти Катара установили вокруг руководства ХАМАС режим полной секретности. По сведениям телеканала Al-Jazeera, лидеры движения изолированы в охраняемом комплексе без доступа к телефонам и внешним контактам. При этом официальные лица намеренно не публикуют их фотографии, что порождает новые версии о возможных ранениях или потерях.