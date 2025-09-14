USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Азербайджане начинается новый учебный год: чему будет посвящен первый урок?

14:35 304

15 сентября для учащихся Азербайджана начинается новый учебный год.

В Министерстве науки и образование сообщили, что в 2025-2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики ожидается обучение 1,6 миллиона учащихся. Из них около 130 тысяч будут учиться в первом классе, 160 тысяч — в девятом и 117 тысяч — в одиннадцатом.

В новом учебном году в подготовительных к школе группах ожидается обучение около 90 тысяч детей. Прогнозируется, что в этом учебном году дошкольным образованием будут охвачены 226 тысяч детей.

В 2025-2026 учебном году первый урок во II–XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящен теме «Год Конституции и Суверенитета». Цель урока — укрепление уважения студентов к Конституции Азербайджанской Республики, государственному суверенитету и территориальной целостности, а также расширение знаний студентов об историческом пути, пройденном народом Азербайджана для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. 

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 974
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 964
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9423
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 633
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1482
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3370
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1576
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3197
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8118

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 974
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 964
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9423
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 633
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1482
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3370
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1576
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3197
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться