В Азербайджане начинается новый учебный год: чему будет посвящен первый урок?

В Министерстве науки и образование сообщили, что в 2025-2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики ожидается обучение 1,6 миллиона учащихся. Из них около 130 тысяч будут учиться в первом классе, 160 тысяч — в девятом и 117 тысяч — в одиннадцатом.

В новом учебном году в подготовительных к школе группах ожидается обучение около 90 тысяч детей. Прогнозируется, что в этом учебном году дошкольным образованием будут охвачены 226 тысяч детей.

В 2025-2026 учебном году первый урок во II–XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящен теме «Год Конституции и Суверенитета». Цель урока — укрепление уважения студентов к Конституции Азербайджанской Республики, государственному суверенитету и территориальной целостности, а также расширение знаний студентов об историческом пути, пройденном народом Азербайджана для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности государства.