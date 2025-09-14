Ни шагу назад

USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:36 976

Иранское руководство резко отреагировало на решение Великобритании, Франции и Германии активировать так называемый механизм «возврата» в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, что автоматически приведет к восстановлению международных санкций против Тегерана.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи выступил с публичным предупреждением, подчеркнув, что европейские державы «рискуют потерять все». По его словам, у Лондона, Парижа и Берлина «нет юридического, политического и морального права» прибегать к этому механизму.

Дипломат добавил, что в данном случае действует не принцип «используй или потеряешь», а наоборот — «используй и потеряешь все». Конкретные меры в адрес Европы он не уточнил, но угрожающая тональность заявлений стала предметом пристального внимания в международной прессе.

Аракчи выдвигает новый принцип: «используй и потеряешь все»

Инициатива трех европейских государств напрямую связана с требованием к Ирану возобновить переговоры по ядерной программе, предоставить международным инспекторам расширенный доступ к объектам и объяснить исчезновение части запасов обогащенного урана. Согласно правилам механизма, если в течение тридцати дней Совет Безопасности ООН не проголосует против, то санкции автоматически вступят в силу. Именно это Тегеран воспринимает как угрозу своим национальным интересам.

Выступая на государственном телевидении, Аракчи впервые допустил, что значительная часть иранского обогащенного урана уцелела после июньских атак Израиля и США на объекты в Исфахане и Фордо. «Наш уран погребен под обломками разбомбленных объектов», — сказал Аракчи, фактически подтвердив, что материал сохранился, несмотря на массированные удары.

Этот комментарий совпал с публикацией нового доклада Международного агентства по атомной энергии, где говорится о росте на 8 процентов - до 440,9 килограмма - запасов 60-процентного урана в Иране. Такой уровень обогащения уже близок к тому, который используется для создания ядерного оружия.

Напомним, в июне, по данным Reuters, за считанные дни до атаки большая часть урана была перемещена с объектов в Фордо. Это указывает на то, что Тегеран мог обладать разведывательной информацией о готовящемся нападении и предпринял шаги для сохранения стратегических запасов.

По данным Reuters, за считанные дни до атаки большая часть урана была перемещена с объектов в Фордо

Высший Совет национальной безопасности Ирана готовит возможные ответные меры в случае восстановления санкций, однако характер этих шагов не раскрывается.

Одновременно Соединенные Штаты обратились к Тегерану с настоятельным требованием немедленно предпринять конкретные действия для выполнения международных обязательств по ядерной безопасности. Вашингтон также предупредил, что Совет управляющих МАГАТЭ может принять дополнительные меры давления, если Иран продолжит ограничивать работу инспекторов.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы вновь обострилась, и риторика Аракчи показывает, что Тегеран готов вести переговоры в условиях давления, но не намерен делать уступки, которые считает навязанными.

В Европе же все чаще звучит мысль о том, что механизм «возврата» может стать не инструментом дипломатического давления, а детонатором нового витка конфронтации между Ираном и Западом.

