Ни шагу назад

Иранское руководство резко отреагировало на решение Великобритании, Франции и Германии активировать так называемый механизм «возврата» в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, что автоматически приведет к восстановлению международных санкций против Тегерана. Министр иностранных дел Аббас Аракчи выступил с публичным предупреждением, подчеркнув, что европейские державы «рискуют потерять все». По его словам, у Лондона, Парижа и Берлина «нет юридического, политического и морального права» прибегать к этому механизму. Дипломат добавил, что в данном случае действует не принцип «используй или потеряешь», а наоборот — «используй и потеряешь все». Конкретные меры в адрес Европы он не уточнил, но угрожающая тональность заявлений стала предметом пристального внимания в международной прессе.

Инициатива трех европейских государств напрямую связана с требованием к Ирану возобновить переговоры по ядерной программе, предоставить международным инспекторам расширенный доступ к объектам и объяснить исчезновение части запасов обогащенного урана. Согласно правилам механизма, если в течение тридцати дней Совет Безопасности ООН не проголосует против, то санкции автоматически вступят в силу. Именно это Тегеран воспринимает как угрозу своим национальным интересам. Выступая на государственном телевидении, Аракчи впервые допустил, что значительная часть иранского обогащенного урана уцелела после июньских атак Израиля и США на объекты в Исфахане и Фордо. «Наш уран погребен под обломками разбомбленных объектов», — сказал Аракчи, фактически подтвердив, что материал сохранился, несмотря на массированные удары. Этот комментарий совпал с публикацией нового доклада Международного агентства по атомной энергии, где говорится о росте на 8 процентов - до 440,9 килограмма - запасов 60-процентного урана в Иране. Такой уровень обогащения уже близок к тому, который используется для создания ядерного оружия. Напомним, в июне, по данным Reuters, за считанные дни до атаки большая часть урана была перемещена с объектов в Фордо. Это указывает на то, что Тегеран мог обладать разведывательной информацией о готовящемся нападении и предпринял шаги для сохранения стратегических запасов.