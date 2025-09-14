USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

15 человек погибли в двух крупных ДТП в Казахстане

14:45 308

В ночь с 13 на 14 сентября на территории Казахстана произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, которые привели к массовой гибели людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

Так, 13 сентября около 23:30 по местному времени в Карагандинской области на автодороге водитель Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Changan. В результате ДТП на месте погибли 5 человек.

14 сентября около 01:39 в области Жетысу на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск произошло еще одно тяжелое ДТП. Водитель Nissan Cefiro также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Lada ВАЗ и Chevrolet Cobalt. В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия.

Казахстанские СМИ напоминают, что 11 сентября на автодороге в Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 978
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 969
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9427
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 634
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1485
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3374
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1580
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3199
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8118

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 978
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 969
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9427
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 634
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1485
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3374
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1580
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3199
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться