15 человек погибли в двух крупных ДТП в Казахстане

В ночь с 13 на 14 сентября на территории Казахстана произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, которые привели к массовой гибели людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

Так, 13 сентября около 23:30 по местному времени в Карагандинской области на автодороге водитель Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Changan. В результате ДТП на месте погибли 5 человек.

14 сентября около 01:39 в области Жетысу на автодороге Алматы — Усть-Каменогорск произошло еще одно тяжелое ДТП. Водитель Nissan Cefiro также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Lada ВАЗ и Chevrolet Cobalt. В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая одного ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия.

Казахстанские СМИ напоминают, что 11 сентября на автодороге в Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.