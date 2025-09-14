USD 1.7000
Иран подписал новое соглашение с МАГАТЭ, но предупредил

14:55 176

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве между Тегераном и МАГАТЭ, подписанное гендиректором агентства Рафаэлем Гросси и главой МИД исламской республики Аббасом Аракчи в Каире.

«Текст пунктов соглашения был рассмотрен Ядерным комитетом Высшего совета национальной безопасности, и все подписанное, по сути, было одобрено этим комитетом», - цитирует заявление агентство NourNews.

Как указывается в документе, комитет был уполномочен действовать и принимать решения от имени ВСНБ в этом вопросе.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, отметил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с МАГАТЭ, но не блокировал пути взаимодействия полностью, и оставил решение этого вопроса на усмотрение Высшего совета национальной безопасности страны. 9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США.

Глава МИД Ирана после подписания документа заявил, что новый регламент сотрудничества между Тегераном и агентством полностью отвечает требованиям обеих сторон. Однако в случае возобновления каких-либо враждебных действий против исламской республики все контакты с МАГАТЭ будут прекращены, добавил он.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 978
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 969
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9427
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 634
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1486
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3374
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 963
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1580
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3199
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8118

