Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года

После подписания 8 августа в Белом доме мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией ожидания Еревана относительно прорыва в процессе нормализации армяно-турецких отношений не оправдались, даже несмотря на визит в Ереван спецпредставителя Турции по переговорам с Арменией Сердара Кылыча. Выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что нормализация отношений с Арменией будет возможна лишь после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, которое, по его прогнозам, может быть заключено в первой половине 2026 года. Этот срок обусловлен прежде всего политическим циклом в Армении - предстоящими парламентскими выборами и необходимостью внесения изменений в Конституцию, что невозможно без проведения референдума, запланированного, предположительно, на осень 2026 года.

Таким образом, даже при самом благоприятном сценарии, окончательное урегулирование между Баку и Ереваном может состояться не ранее конца 2026 года. Это означает, что и открытие сухопутной границы между Турцией и Арменией откладывается на неопределенный срок. Несмотря на то, что нормализация отношений с Арменией отвечает интересам Турции в контексте укрепления своих позиций в регионе Южного Кавказа, Анкара остается приверженной союзническим отношениям с Азербайджаном и не намерена предпринимать какие-либо односторонние шаги до подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Помимо политических причин, сдержанность Турции объясняется логикой транспортно-экономических расчетов. Согласно достигнутым в Вашингтоне договоренностям, открытие Зангезурского коридора, который должен связать Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении, может занять от одного до двух лет. В этом контексте ожидание Анкарой завершения ключевых инфраструктурных проектов выглядит вполне обоснованным. Турция уже приступила к строительству железнодорожной линии Карс – Игдыр – Дилуджу – Нахчыван протяженностью более 220 километров, которая должна стать частью новой региональной логистической артерии. Строительство финансируется за счет многомиллиардных кредитов, предоставленных западными финансовыми институтами, и должно быть завершено в течение ближайших пяти лет.

Со стороны Азербайджана строительство автодороги и железнодорожной ветки в рамках Зангезурского коридора должно быть завершено в 2026 году. Однако на 43-километровом армянском участке работы до сих пор не начались. США объявили о выделении Армении 143 миллионов долларов на реализацию инфраструктурных проектов в рамках так называемого «маршрута Трампа». Но и при наличии финансирования строительство железной дороги в этом сегменте потребует не менее двух лет. Даже если не учитывать Зангезурский коридор, открытие сухопутной границы с Турцией могло бы принести Армении определенные экономические и геополитические выгоды, включая снижение зависимости от России. Однако с точки зрения стратегических интересов Анкары и Баку, преждевременное открытие границы в условиях неопределенности и отсутствия полноценного урегулирования конфликта создало бы дополнительные риски и могло быть воспринято как ослабление давления на Ереван. В этом контексте визит спецпредставителя Турции Сердара Кылыча в Ереван стал, скорее, символическим жестом, нежели началом практических шагов по нормализации. Его переговоры со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном не привели к конкретным результатам, а сроки возможного открытия границы озвучены не были. В официальных сообщениях отмечалось лишь стремление сторон ускорить переговорный процесс.

По некоторым оценкам, Анкара могла бы использовать момент подписания мирного соглашения в Вашингтоне как повод для частичной нормализации, например, открытия границы для дипломатов и граждан третьих стран, как это было ранее согласовано. Однако таких шагов не последовало, и визит Кылыча в Ереван остался единственным жестом Турции после достигнутых в США договоренностей. Также без ответа остается вопрос реализации договоренностей о ремонте железнодорожного моста на границе. Скепсис в отношении намерений Анкары высказывают и армянские эксперты. По словам тюрколога Нелли Минасян в интервью армянской службе «Радио Свобода», Турция не только не готова открывать границу, но и не проявляет готовности выполнять промежуточные договоренности. Она считает, что Анкара рассматривает нормализацию отношений в более широком геополитическом контексте, увязывая ее не только с Баку, но и с возможными договоренностями с Вашингтоном. Такая позиция Турции стала объектом критики армянской оппозиции, которая обвиняет действующую власть в дипломатическом провале. В частности, депутат парламента Гегам Манукян заявил, что Анкара вводит в заблуждение премьер-министра Никола Пашиняна и вовсе не намерена восстанавливать железнодорожное сообщение по линии Гюмри – Карс, предпочитая строительство альтернативной трассы, соединяющей Турцию напрямую с Нахчываном.