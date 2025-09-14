Россия испытала гиперзвуковой «Циркон»

По данным Министерства обороны РФ, ракета была выпущена по цели в Баренцевом море и поразила ее прямым попаданием.

Россия в воскресенье, 14 сентября, сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» в ходе военных учений «Запад-2025».

Учения «Запад-2025» начались 12 сентября и проходят на территории России и Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них задействованы штабы и войска обеих стран. В Москве заявляют, что эти маневры направлены на отработку обороны Союзного государства и «восстановление территориальной целостности».

Польша и ее союзники по НАТО находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. При поддержке союзников Польша сбила несколько объектов. Москва отрицает причастность к инциденту.

По данным российской стороны, учения завершатся 16 сентября. Кремль утверждает, что они не направлены против какого-либо конкретного государства.

Совместные российско-белорусские учения «Запад» проводятся раз в четыре года.