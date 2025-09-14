USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Россия испытала гиперзвуковой «Циркон»

15:02 250

Россия в воскресенье, 14 сентября, сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» в ходе военных учений «Запад-2025».

По данным Министерства обороны РФ, ракета была выпущена по цели в Баренцевом море и поразила ее прямым попаданием.

Учения «Запад-2025» начались 12 сентября и проходят на территории России и Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них задействованы штабы и войска обеих стран. В Москве заявляют, что эти маневры направлены на отработку обороны Союзного государства и «восстановление территориальной целостности».

Польша и ее союзники по НАТО находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. При поддержке союзников Польша сбила несколько объектов. Москва отрицает причастность к инциденту.

По данным российской стороны, учения завершатся 16 сентября. Кремль утверждает, что они не направлены против какого-либо конкретного государства.

Совместные российско-белорусские учения «Запад» проводятся раз в четыре года.

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 984
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 973
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9428
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 635
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1490
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3375
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 966
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1582
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3201
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8119

ЭТО ВАЖНО

Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 984
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 973
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 9428
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа
Трампу, чтобы выполнить требование Трампа, нужно наказать Трампа главная тема
13 сентября 2025, 22:07 2985
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
Русские отошли в Сумской области, но наступают в Запорожье
14:20 635
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть
Ильхам Алиев в Гадруте: открыта новая мечеть фото
13:55 1490
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами
Генштаб ВСУ: в Киевской области взорвался поезд с боеприпасами видео; обновлено 13:40
13:40 3375
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
Трамп в сомнениях: не может повлиять на Путина
13:24 966
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село
Ильхам Алиев в Физули: заложено новое село новость дополнена
13:10 1582
Почему Путин не заканчивает войну против Украины
Почему Путин не заканчивает войну против Украины по версии Politico
12:25 3201
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 8119
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться