Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет

15:20 2435

Президент США Дональд Трамп, возможно, не будет вводить санкции против России. Причина - некоторые европейские страны не выполнят его главных требований, пишет The New York Times.

В издании напоминают, что ранее Трамп выдвинул условия для введения новых санкций против России. Он заявил, что сделает это в случае, если все страны - члены НАТО поступят так же. Трамп потребовал, чтобы все члены Альянса прекратили закупки российской нефти и ввели высокие пошлины для Китая.

В Еврокомиссии пообещали поработать над этим вопросом со своими партнерами по всему миру. Более того, Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их как можно скорее сократить закупки российской нефти.

В издании считают, что это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем знают президент США и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки, несмотря на то что большинство других европейских стран значительно сократили импорт, отмечает корреспондент The New York Times в Белом доме Мэгги Хаберман.

Кроме того, указывает она, некоторые страны Европы все еще зависят от российского природного газа, о чем Трамп не упомянул.

Журналисты напомнили, что президент США неоднократно угрожал принять меры против России, но каждый раз находил новый способ избежать этого.

Еще один призыв президента США к союзникам — введение таможенных пошлин в 50–100% на товары из Китая. Это же предложение к странам G7 ранее озвучивал глава Минфина Скотт Бессент, заявив, что «если они действительно намерены положить конец войне Москвы и Киева, им следует применить тарифы против покупателей российской нефти». Financial Times сообщала со ссылкой на американского чиновника, что ЕС, скорее всего, не согласится на эти меры в отношении Пекина. Axios пишет, что Трамп своим призывом «переложил бремя ответственности» на Европу.

