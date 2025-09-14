Ильхам Алиев в Ходжавенде

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября посетил село Сос Ходжавендского района.
Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.
Село Сос перешло под контроль Азербайджана в ходе проведенной в 2023 году азербайджанской армией антитеррористической операции. В селе уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.
Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома. В село уже вернулись 10 семей (46 человек).
Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в Сос Гамлета Гюльмамедова.
Президент Азербайджана также 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.
Поселок Гырмызы Базар, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористической операции азербайджанской армии.
В поселке уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.
В поселке 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, в 2026 году – 12 частных домов. В настоящее время в поселок вернулись 10 семей (39 человек).
Глава государства побывал в доме переселившегося в поселок Ислама Дадашева.