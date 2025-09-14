Ильхам Алиев в Ходжавенде

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября посетил село Сос Ходжавендского района. Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Село Сос перешло под контроль Азербайджана в ходе проведенной в 2023 году азербайджанской армией антитеррористической операции. В селе уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км. Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома. В село уже вернулись 10 семей (46 человек). Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в Сос Гамлета Гюльмамедова. Президент Азербайджана также 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.