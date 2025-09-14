USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Ильхам Алиев в Ходжавенде

фото; новость дополнена
15:44 1928

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября посетил село Сос Ходжавендского района.

Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Село Сос перешло под контроль Азербайджана в ходе проведенной в 2023 году азербайджанской армией антитеррористической операции. В селе уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.

Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома. В село уже вернулись 10 семей (46 человек).

Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в Сос Гамлета Гюльмамедова.

Президент Азербайджана также 14 сентября посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

Поселок Гырмызы Базар, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористической операции азербайджанской армии.

В поселке уже восстановлены линии электропередач и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

В поселке 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, 229 – частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, в 2026 году – 12 частных домов. В настоящее время в поселок вернулись 10 семей (39 человек).

Глава государства побывал в доме переселившегося в поселок Ислама Дадашева.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 159
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1148
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2408
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4804
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9545
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3631
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1929
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2436
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3509
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2723
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11053

