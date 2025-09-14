«Голубые каски» в Украине

«Если дело дойдет до мирного договора, то его необходимо будет как можно лучше защитить. И если большинство государств-членов скажет, что для этого требуются «голубые каски» (миротворческие силы ООН), то это может надолго обеспечить мир», - заявила экс-глава МИД ФРГ в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Бербок подчеркнула, что прежде всего необходимо начать мирные переговоры. Союзники Украины уже несколько месяцев обсуждают варианты закрепления возможного перемирия или мирного договора, но Россия пока не демонстрирует готовности к диалогу.

Киев настаивает на том, что в случае перемирия или прекращения войны стране потребуются четкие гарантии безопасности. Военные эксперты и ученые полагают, что для этого понадобятся сотни тысяч военнослужащих, например, от европейских союзников. В качестве альтернативы рассматривается миссия «голубых касок» ООН.

Анналена Бербок официально вступила в должность председателя Генассамблеи ООН на прошлой неделе. Этот пост имеет главным образом протокольное значение, в отличие от функций генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Срок полномочий Бербок составит один год.