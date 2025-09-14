USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
«Голубые каски» в Украине

допускает глава Генассамблеи ООН
16:16 1321

Участие миротворческих сил ООН может стать частью будущего урегулирования войны в Украине, считает новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

«Если дело дойдет до мирного договора, то его необходимо будет как можно лучше защитить. И если большинство государств-членов скажет, что для этого требуются «голубые каски» (миротворческие силы ООН), то это может надолго обеспечить мир», - заявила экс-глава МИД ФРГ в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Бербок подчеркнула, что прежде всего необходимо начать мирные переговоры. Союзники Украины уже несколько месяцев обсуждают варианты закрепления возможного перемирия или мирного договора, но Россия пока не демонстрирует готовности к диалогу.

Киев настаивает на том, что в случае перемирия или прекращения войны стране потребуются четкие гарантии безопасности. Военные эксперты и ученые полагают, что для этого понадобятся сотни тысяч военнослужащих, например, от европейских союзников. В качестве альтернативы рассматривается миссия «голубых касок» ООН.

Анналена Бербок официально вступила в должность председателя Генассамблеи ООН на прошлой неделе. Этот пост имеет главным образом протокольное значение, в отличие от функций генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Срок полномочий Бербок составит один год.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 162
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1151
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2411
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4805
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9546
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3632
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1929
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2437
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3509
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2725
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11053

