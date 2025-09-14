Дигях еле выживает

Для жителей поселка Дигях в Апшеронском районе осень — не просто смена времени года, а начало очередного периода тревожного ожидания. Стоит небу пролить хотя бы каплю дождя, и местное озеро выходит из берегов, затапливая окрестные дома. Люди здесь готовы терпеть зной, ходить по каменистым дорогам, лишь бы не начался дождь. Потому что он означает угрозу не только имуществу, но и их жизни. Журналисты haqqin.az приехали в Дигях по многочисленным жалобам местных жителей, чтобы лично убедиться в условиях, в которых они живут. По берегам озера стоят десятки недостроенных домов. Многие из них заброшены, завалены мусором, дворы поросли сорной травой. Из каждого второго дома — прямая труба, ведущая в озеро, через которую сливаются сточные воды. Канализация в поселке отсутствует. Один из пожилых жителей, проводя нас по улицам, говорит с горечью:

«Это еще хорошие дни. После дождей все будет по колено в воде». По его словам, вся вода с верхних улиц стекает вниз, и озеро неизбежно переполняется. Вода смешивается с бытовыми отходами и грязью и заливает дома. Люди спят, как во время войны: если не проснуться вовремя, можно не успеть спасти ни вещи, ни себя. На улице Бакиханова, одной из самых густонаселенных, мусор валяется буквально под ногами. Резкий запах гнили разносится на десятки метров. Жители утверждают, что ежемесячно платят за вывоз мусора, но эффекта от этого почти нет. Удивительно, но на домах здесь можно увидеть таблички «продается». Наш оператор, увидев одно из таких объявлений, с иронией замечает, что уж лучше арендовать квартиру в городе. Местный житель, сопровождавший нас, с ним соглашается. По его словам, десятки строек в районе заморожены, многие дома стоят пустыми. Хозяева просто не выдержали и уехали.

Одна из жительниц, Севиль Рзаева, объясняет: те, кто остался, не имеют другого выбора. Снаружи дома выглядят прилично, но за фасадами — десятилетия неустроенности. «Пройдите от трассы до конца улицы и увидите, сколько домов недостроены. И это я не говорю о переулках. Люди годами арендуют квартиры в Баку в надежде, что сюда когда-нибудь проведут канализацию», — говорит женщина. Дома в их переулке были построены 30–40 лет назад. С тех пор все живут в ожидании дороги, света и канализации. Школа одна на весь поселок. Она находится примерно в получасе ходьбы от улицы Бакиханова. В дождь и снег дорога превращается в грязное месиво из камней, воды и мусора. Из-за этого дети часто не могут попасть на занятия. Девочка лет десяти, с которой мы разговорились у входа во двор, говорит, что на днях у нее порвались ботинки, и она не ходила в школу уже несколько дней. «У моего папы нет денег. Дорога у нас ужасная. Я уже большая, мама не может носить меня на руках. А как бы я ни старалась, вода все равно заливает обувь», — жалуется ребенок. Ее мать просит нас не фотографировать: девочка жалуется на бедность каждому, кого встречает, а отец ее потом ругает. Местные рассказывают, что недавно в озере утонул молодой человек - поскользнулся, упал в воду и не выплыл. После этого случая приезжали представители властей, осматривали территорию, что-то обещали. Но конкретных мер никто так и не увидел. Надежда жителей — на то, что озеро хотя бы очистят. Айбениз, жительница дома у самого озера, показывает на двух малышей, играющих в траве у кромки воды: