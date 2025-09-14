USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Экс-чемпиона мира нашли мертвым у себя дома

16:43 2110

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере, сообщает The Manchester Evening News.

Рикки Хаттон в 2005 году

Хаттон умер на 47-м году жизни. В полиции заявили, что обстоятельства его смерти не являются подозрительными. Причина смерти не уточняется.

Боксер планировал в декабре вернуться на ринг. Хаттону предстояло сразиться с Эйсой Аль Дахом, первым профессиональным боксером из ОАЭ. Это был бы его первый профессиональный бой за 13 лет, после того как он завершил карьеру после поражения от Вячеслава Сенченко в Манчестере в 2012 году.

Всего на счету Хаттона 45 побед и три поражения в карьере. Помимо Сенченко он проигрывал только Флойду Мейвезеру (2007 год) и Мэнни Пакьяо (2009). В 2005-м Хаттона назвали боксером года The Ring и Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 167
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1157
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2415
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4808
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9546
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3633
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1930
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2439
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3510
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2725
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11053

