Экс-чемпиона мира нашли мертвым у себя дома

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере, сообщает The Manchester Evening News.

Хаттон умер на 47-м году жизни. В полиции заявили, что обстоятельства его смерти не являются подозрительными. Причина смерти не уточняется.

Боксер планировал в декабре вернуться на ринг. Хаттону предстояло сразиться с Эйсой Аль Дахом, первым профессиональным боксером из ОАЭ. Это был бы его первый профессиональный бой за 13 лет, после того как он завершил карьеру после поражения от Вячеслава Сенченко в Манчестере в 2012 году.

Всего на счету Хаттона 45 побед и три поражения в карьере. Помимо Сенченко он проигрывал только Флойду Мейвезеру (2007 год) и Мэнни Пакьяо (2009). В 2005-м Хаттона назвали боксером года The Ring и Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе.