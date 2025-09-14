USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Израиль готовится к наземной операции: сносит высотки в Газе

16:56 779

ВВС армии Израиля нанесли удар по зданию Исламского университета на западе города Газа. Здание полностью разрушено, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что удар был нанесен после предупреждения и эвакуации.

Палестинский информационный центр ранее заявлял, что в здании хранились «тысячи археологических находок», которые не успели эвакуировать.

Также армия Израиля подтвердила разрушение еще одного многоэтажного здания в городе Газа. Речь идет о здании «Аль-Катар», которое находилось в западной части города Газа. ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – поэтому такие здания разрушаются перед началом наземной фазы операции «Колесницы Гидеона-2».

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 170
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1158
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2416
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4811
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9548
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3634
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2440
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3511
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2725
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11053

