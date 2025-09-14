Израиль готовится к наземной операции: сносит высотки в Газе

ВВС армии Израиля нанесли удар по зданию Исламского университета на западе города Газа. Здание полностью разрушено, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что удар был нанесен после предупреждения и эвакуации.
Палестинский информационный центр ранее заявлял, что в здании хранились «тысячи археологических находок», которые не успели эвакуировать.
Также армия Израиля подтвердила разрушение еще одного многоэтажного здания в городе Газа. Речь идет о здании «Аль-Катар», которое находилось в западной части города Газа. ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС использует высотные здания для наблюдения за действиями израильских военных – поэтому такие здания разрушаются перед началом наземной фазы операции «Колесницы Гидеона-2».