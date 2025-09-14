В Сирии перенесли парламентские выборы

Власти Сирии перенесли на более поздний срок парламентские выборы, планировавшиеся первоначально на 15-20 сентября, так как не завершили некоторые подготовительные мероприятия, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на представителя сирийского избиркома Навара Наджмеха.

Наджмех пояснил, что в избиркоме не завершили формирование структур, которые будут отвечать за организацию голосования и за допуск к выборам кандидатов.

Власти Сирии пока не сообщили, когда в итоге планируют провести голосование.

EFE поясняет, что в Сирии сложная система выборов в парламент, при которой граждане не голосуют напрямую за того или иного кандидата.