USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Сирии перенесли парламентские выборы

17:30 347

Власти Сирии перенесли на более поздний срок парламентские выборы, планировавшиеся первоначально на 15-20 сентября, так как не завершили некоторые подготовительные мероприятия, сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на представителя сирийского избиркома Навара Наджмеха.

Наджмех пояснил, что в избиркоме не завершили формирование структур, которые будут отвечать за организацию голосования и за допуск к выборам кандидатов.

Власти Сирии пока не сообщили, когда в итоге планируют провести голосование.

EFE поясняет, что в Сирии сложная система выборов в парламент, при которой граждане не голосуют напрямую за того или иного кандидата.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 173
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1160
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2421
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4815
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9548
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3637
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2443
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3512
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2725
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11055

ЭТО ВАЖНО

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 173
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1160
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2421
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4815
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9548
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3637
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2443
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3512
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2725
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться