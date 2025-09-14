USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди здания клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и заведующий клиникой Карабахского университета, декан факультета медицинских наук и наук о здоровье Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных условиях.

С нового учебного года в Карабахском университете начнет функционировать факультет медицинских наук и наук о здоровье. Учебный корпус факультета оснащен оборудованием, отвечающим современным требованиям. В здании 10 учебных комнат и 9 аудиторий, 3 лаборатории, рабочие и экзаменационные кабинеты, зоны отдыха, библиотека, залы для брифингов. Здесь также будут действовать лаборатории микробиологии, гистологии, культивирования клеток, административные помещения. На факультете будет проводиться обучение по разработанным совместно местными и зарубежными специалистами шестилетней программе медицинского и четырехлетней программе сестринского дела, основанных на международном опыте. Современная модель образования, которая будет применяться в клинике Карабахского университета, позволит студентам трансформировать теоретические знания в практические навыки.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании клиники Карабахского университета. Клиника была создана в соответствии с указом, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. В ней будут функционировать 23 врачебных кабинета, лаборатории, рентгенологический кабинет, кабинеты неотложной помощи, магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ангиографии. За короткое время в вузе создана современная образовательная инфраструктура в области медицины. Клиника обеспечит подготовку студентов, обучающихся в Карабахском университете по медицинским специальностям, как профессиональных кадров, сыграет важную роль в проведении научных исследований в сфере медицины, а также в охране здоровья населения региона. Здесь будет осуществляться одновременно учебная, исследовательская деятельность и деятельность по оказанию медицинских услуг.

Также президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района. Специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной работе.

