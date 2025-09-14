USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признает вины

17:51 484

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка, не признает вину. Он также отказывается сотрудничать со следствием. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Но все окружающие его люди сотрудничают», — сказал Кокс в эфире ABC News, уточнив, что со следствием сотрудничает в том числе сосед подозреваемого по комнате.

22-летний Тайлер Робинсон находится под стражей. Он был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. По словам Кокса, 16 сентября подозреваемому будут предъявлены обвинения.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Похороны пройдут 21 сентября в Аризоне с участием президента США.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 180
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
17:35 1168
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает
16:22 2424
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
14:53 4819
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев
08:58 9550
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
16:00 3637
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2443
Ни шагу назад
Ни шагу назад
14:36 3513
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара?
14:19 2726
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
11:26 11055

