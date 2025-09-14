Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признает вины

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного американского активиста Чарли Кирка, не признает вину. Он также отказывается сотрудничать со следствием. Об этом сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

«Но все окружающие его люди сотрудничают», — сказал Кокс в эфире ABC News, уточнив, что со следствием сотрудничает в том числе сосед подозреваемого по комнате.

22-летний Тайлер Робинсон находится под стражей. Он был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. По словам Кокса, 16 сентября подозреваемому будут предъявлены обвинения.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме. Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Похороны пройдут 21 сентября в Аризоне с участием президента США.