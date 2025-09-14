USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Экс-глава «Моссада»: «Нетаньяху пришло время уходить»

17:59 401

Бывший директор израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн (2016-2021 гг.) выступил за отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он заявил об этом в интервью The Times.

«Нетаньяху не может осуществить изменения, которые нам нужны», — считает Коэн.

По его мнению, премьер-министр Израиля «в ловушке» своей коалиции с националистами. Он «посвятил всю свою жизнь стране», но «как и многим хорошим лидерам, ему пришло время уходить». Коэн не собирается выставлять свою кандидатуру, пока Нетаньяху у власти: «Я не знаю правильного способа быть премьер-министром. Пока об этом рано говорить».

По мнению Йоси Коэна, Израилю нужен политик, который бы объединял общество. Экс-директор «Моссада» рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посоветовал ему создать «Новый Ликуд», обуздав радикалов в партии и проводя более прагматичную политику.

Йоси Коэн, служивший в «Моссаде» с 1982 года, долгие годы был союзником Биньямина Нетаньяху. В 2013 году был назначен его советником по национальной безопасности, позже возглавил «Моссад», затем был одним из основных переговорщиков по «Авраамовым соглашениям» между Израилем и другими странами Ближнего Востока. Сейчас он возглавляет подразделение SoftBank по инвестициям в Израиле.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 181
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1171
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2424
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4820
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9550
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3638
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2443
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3513
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2728
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11056

