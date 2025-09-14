Экс-глава «Моссада»: «Нетаньяху пришло время уходить»

По его мнению, премьер-министр Израиля «в ловушке» своей коалиции с националистами. Он «посвятил всю свою жизнь стране», но «как и многим хорошим лидерам, ему пришло время уходить». Коэн не собирается выставлять свою кандидатуру, пока Нетаньяху у власти: «Я не знаю правильного способа быть премьер-министром. Пока об этом рано говорить».

По мнению Йоси Коэна, Израилю нужен политик, который бы объединял общество. Экс-директор «Моссада» рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посоветовал ему создать «Новый Ликуд», обуздав радикалов в партии и проводя более прагматичную политику.

Йоси Коэн, служивший в «Моссаде» с 1982 года, долгие годы был союзником Биньямина Нетаньяху. В 2013 году был назначен его советником по национальной безопасности, позже возглавил «Моссад», затем был одним из основных переговорщиков по «Авраамовым соглашениям» между Израилем и другими странами Ближнего Востока. Сейчас он возглавляет подразделение SoftBank по инвестициям в Израиле.