Эрдоган принял в Стамбуле патриарха Иерусалимского

Действия Израиля в Иерусалиме направлены на «ущерб историческому статусу и святости» города, что угрожает « традиции сосуществования иудеев, мусульман и христиан » и является неприемлемым. Как сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации президент, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая патриарха Иерусалимской православной церкви Феофила Яннопулоса (Теофил III).

«В ходе встречи были обсуждены агрессивные действия Израиля в Газе и ухудшающаяся гуманитарная ситуация…» - отмечается в сообщении.

Президент Эрдоган выразил надежду на поддержание тесных контактов для защиты христианского и мусульманского наследия «на оккупированных Израилем территориях».

На приеме присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч.