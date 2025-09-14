USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Эрдоган принял в Стамбуле патриарха Иерусалимского

18:08 254

Действия Израиля в Иерусалиме направлены на «ущерб историческому статусу и святости» города, что угрожает «традиции сосуществования иудеев, мусульман и христиан» и является неприемлемым. Как сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации президент, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принимая патриарха Иерусалимской православной церкви Феофила Яннопулоса (Теофил III).

«В ходе встречи были обсуждены агрессивные действия Израиля в Газе и ухудшающаяся гуманитарная ситуация…» - отмечается в сообщении.

Президент Эрдоган выразил надежду на поддержание тесных контактов для защиты христианского и мусульманского наследия «на оккупированных Израилем территориях».

На приеме присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 183
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1172
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2426
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4820
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9551
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3639
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1931
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2443
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3513
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2728
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11056

