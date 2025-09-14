USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Операция «Труба» под Купянском

Уже третий с начала войны эпизод использования россиянами трубопроводов для скрытной переброски пехоты свидетельствует о системной практике распространения приобретенного опыта между российскими подразделениями. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на последние сообщения украинских СМИ, аналитики отмечают, что переброска пехоты через трубопровод под Купянском стала уже третьим подобным случаем за время войны. Впервые россияне прибегли к такой тактике во время боев за Авдеевку, второй раз — на финальном этапе боев за Суджу.

В ISW подчеркивают, что речь идет о действиях разных бригад российской армии.

«Неоднократное использование Россией этой тактики свидетельствует о том, что российские войска улучшают способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта», — говорится в отчете.

В то же время аналитики не исключают, что использование трубопроводов может быть лишь инициативой отдельных подразделений, которые пытаются задействовать особенности местности для ведения боевых действий в условиях постоянного присутствия украинских дронов над полем боя. «Такие трубопроводы обеспечивают российским силам естественное прикрытие и маскировку, что может способствовать продвижению вперед», — отмечают в ISW.

Ранее украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне используют большую трубу недействующего газопровода для переброски пехоты поблизости от Купянска.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация с трубой находится под контролем. При этом подчеркивается, что сам газопровод не заходит в Купянск, поэтому прямого доступа в город у российских войск нет.

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Дигях еле выживает
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Скончался наш Расим Агаев
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Ни шагу назад
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
