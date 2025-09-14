USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов

18:27 186

В рамках инициативы «Национальный технологический рывок» планируется обеспечивать высокие потребности в энергии — от искусственного интеллекта и оборонной промышленности до химии и стали — с помощью отечественных, безуглеродных и бесперебойных решений. Об это министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр написал в соцсети турецкой платформы NSocial.

Каджыр подчеркнул, что Турция прокладывает собственный путь в технологиях ядерной энергетики, укрепляет свою независимость и мощь.

«С помощью запущенного нами «Призыва по разработке отечественного ядерного реактора» мы планируем обеспечить энергетическую безопасность, снизить зависимость от внешних поставок и внести вклад в достижение нашей цели по нулевым чистым выбросам. Высокотехнологичные реакторы будут создаваться с использованием компетенций турецкой промышленности, при участии институтов TENMAK и TÜBİTAK, а также университетов, и будут введены в эксплуатацию в нашей стране», - отметил министр.

Проект может стать альтернативой текущим внешним проектам, включая российскую АЭС «Аккую», и продвинуть Турцию в направлении технологического суверенитета.

Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 1174
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
16:22 2430
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14:53 4825
Скончался наш Расим Агаев
Скончался наш Расим Агаев наш некролог
08:58 9552
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России
Операция украинской разведки: взрывы на железной дороге в России обновлено 16:00
16:00 3644
Ильхам Алиев в Ходжавенде
Ильхам Алиев в Ходжавенде фото; новость дополнена
15:44 1933
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
Европа не выполнит условий Трампа: санкций против России не будет
15:20 2445
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 3515
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос
14:19 2728
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары...
Удар по крупнейшему нефтезаводу России: взрывы, пожары... обновлено 11:26
11:26 11057

