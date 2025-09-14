Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов

В рамках инициативы «Национальный технологический рывок» планируется обеспечивать высокие потребности в энергии — от искусственного интеллекта и оборонной промышленности до химии и стали — с помощью отечественных, безуглеродных и бесперебойных решений. Об это министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр написал в соцсети турецкой платформы NSocial.

Каджыр подчеркнул, что Турция прокладывает собственный путь в технологиях ядерной энергетики, укрепляет свою независимость и мощь.

«С помощью запущенного нами «Призыва по разработке отечественного ядерного реактора» мы планируем обеспечить энергетическую безопасность, снизить зависимость от внешних поставок и внести вклад в достижение нашей цели по нулевым чистым выбросам. Высокотехнологичные реакторы будут создаваться с использованием компетенций турецкой промышленности, при участии институтов TENMAK и TÜBİTAK, а также университетов, и будут введены в эксплуатацию в нашей стране», - отметил министр.

Проект может стать альтернативой текущим внешним проектам, включая российскую АЭС «Аккую», и продвинуть Турцию в направлении технологического суверенитета.